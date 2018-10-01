Ширер: «Погба сливает Моуринью лучше, чем играет в футбол»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба из-за его конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Поль Погба – это рекордное приобретение «Манчестер Юнайтед». Просто возьмите и на мгновение задумайтесь о всех великих игроках, которые играли за этот клуб. Несмотря на то, что Погба выиграл чемпионат мира, он не может зашнуровать даже бутсы тех футболистов, чьи имена вошли в историю «Олд Траффорд».

В матче в «Вест Хэмом» он вновь выглядел жалко. Он играл настолько плохо, что Моуринью пришлось отодвинуть его, поскольку Поль ничего не мог предложить.

Если Погба хочет увольнения Моуринью, он делает это гораздо лучше, чем играет в футбол, так как его партнеры по команде были ненамного лучше.

Тренер калибра Моуринью с невероятным резюме такого не заслуживает», – сказал Ширер.