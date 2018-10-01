Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ширер: «Погба сливает Моуринью лучше, чем играет в футбол»

    Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба из-за его конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    «Поль Погба – это рекордное приобретение «Манчестер Юнайтед». Просто возьмите и на мгновение задумайтесь о всех великих игроках, которые играли за этот клуб. Несмотря на то, что Погба выиграл чемпионат мира, он не может зашнуровать даже бутсы тех футболистов, чьи имена вошли в историю «Олд Траффорд».

    В матче в «Вест Хэмом» он вновь выглядел жалко. Он играл настолько плохо, что Моуринью пришлось отодвинуть его, поскольку Поль ничего не мог предложить.

    Если Погба хочет увольнения Моуринью, он делает это гораздо лучше, чем играет в футбол, так как его партнеры по команде были ненамного лучше.

    Тренер калибра Моуринью с невероятным резюме такого не заслуживает», – сказал Ширер.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 1 октября 2018, 17:50

      Алан Ширер прав, не зависимо кто тренер, Моуриньо или кто-нибудь другой, задача игрока играть на своем максимуме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 октября 2018, 17:33

      По игре с «Вест Хэмом» не только Погба "сливал" Моуринью,похоже вся команда не в гармонии с тренером и это продолжится пока конфликт не закончится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 октября 2018, 15:30

      Очевидно что МЮ не должен играть в такой г..вно-футбол как при Мауре, который к тому же не даёт и результаты. МЮ это гораздо больше, чем Маур и кто-либо ещё. К тому же, Ширер кровный игрок "Ньюкасла" и у него имеется свой зуб на МЮ, который не раз обламывал его команду, поэтому он и поддержиает Маура, чтобы бестрофейная эпопея с г..вно-футболом продлилась как можно дольше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 1 октября 2018, 15:13

      У Маура ситуация вышла из под контроля.и то,что на поле выходит игрок,который «сливает» главного тренера,все это свидетельствует не в пользу главного тренера.уверен,ситуация в МЮ в скором времени разрешится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 октября 2018, 14:15

      Господа грамотеи сайта "Бомбардир"! Мне очень интересно узнать о том, что такое или кто такой Моуринья? На сколько я знаю - фамилия Моуриньо, как и многие другие иностранные фамилии, по падежам не изменяются! Моуриньо всегда останется Моуриньо!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > multiscan 3 октября 2018, 15:35

      Гугл и википедия Вам в помощь. Португальские фамилии читаются с "ю" на конце. Моуринью, Моутинью и т.д. По этой же причине Роналду, а не Роналдо. Всего хорошего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 1 октября 2018, 13:56

      У Жозе всегда были проблемы с игроками такого типа. До сих пор помню как долго я смеялся с его интервью, где он рассказывал об одном матче, в перерыве которого Жозе общался с Балотелли ,будучи еще тренером Интера( у итальянца была уже ЖК в первом тайме) : "Марио, умоляю тебя, все что я от тебя требую это не получи вторую желтую... начинается второй тайм, проходит 3 минуты, Балотелли вторая желтая, удаление".)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > Maxi_7 1 октября 2018, 14:02

      https://www.youtube.com/watch?v=tJ0ttwt_fH4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12193

      ВетеR 1 октября 2018, 13:09

      Мауриньо сам себя сливает (

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11