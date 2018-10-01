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Ширер: «Погба сливает Моуринью лучше, чем играет в футбол»

1 октября 2018, 12:57
8

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба из-за его конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Поль Погба – это рекордное приобретение «Манчестер Юнайтед». Просто возьмите и на мгновение задумайтесь о всех великих игроках, которые играли за этот клуб. Несмотря на то, что Погба выиграл чемпионат мира, он не может зашнуровать даже бутсы тех футболистов, чьи имена вошли в историю «Олд Траффорд».

В матче в «Вест Хэмом» он вновь выглядел жалко. Он играл настолько плохо, что Моуринью пришлось отодвинуть его, поскольку Поль ничего не мог предложить.

Если Погба хочет увольнения Моуринью, он делает это гораздо лучше, чем играет в футбол, так как его партнеры по команде были ненамного лучше.

Тренер калибра Моуринью с невероятным резюме такого не заслуживает», – сказал Ширер.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе Ширер Алан
Комментарии (8)
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ВетеR
1538388572
Мауриньо сам себя сливает (
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Maxi_7
1538391374
У Жозе всегда были проблемы с игроками такого типа. До сих пор помню как долго я смеялся с его интервью, где он рассказывал об одном матче, в перерыве которого Жозе общался с Балотелли ,будучи еще тренером Интера( у итальянца была уже ЖК в первом тайме) : "Марио, умоляю тебя, все что я от тебя требую это не получи вторую желтую... начинается второй тайм, проходит 3 минуты, Балотелли вторая желтая, удаление".)))
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multiscan
1538392545
Господа грамотеи сайта "Бомбардир"! Мне очень интересно узнать о том, что такое или кто такой Моуринья? На сколько я знаю - фамилия Моуриньо, как и многие другие иностранные фамилии, по падежам не изменяются! Моуриньо всегда останется Моуриньо!
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21082014
1538396038
У Маура ситуация вышла из под контроля.и то,что на поле выходит игрок,который «сливает» главного тренера,все это свидетельствует не в пользу главного тренера.уверен,ситуация в МЮ в скором времени разрешится.
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ivanthebest
1538397022
Очевидно что МЮ не должен играть в такой г..вно-футбол как при Мауре, который к тому же не даёт и результаты. МЮ это гораздо больше, чем Маур и кто-либо ещё. К тому же, Ширер кровный игрок "Ньюкасла" и у него имеется свой зуб на МЮ, который не раз обламывал его команду, поэтому он и поддержиает Маура, чтобы бестрофейная эпопея с г..вно-футболом продлилась как можно дольше.
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fanchik
1538404419
По игре с «Вест Хэмом» не только Погба "сливал" Моуринью,похоже вся команда не в гармонии с тренером и это продолжится пока конфликт не закончится
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