«Меня никогда в жизни так не оскорбляли»: в Германии Линекера и Ширера приняли за любовную пару

Гари Линекер и Алан Ширер приняли участие в подкасте Майки Ричардса The Rest Is Football.

Экс-форварды сборной Англии рассказали, что мужчина в Германии принял их за любовную пару.

Линекер в шутку ответил, что они с Ширером вместе с 1992 года. Тогда они вместе поиграли за сборную.

«Думаю, этот мужчина был обеспокоен тем, что какой-то гребаный старик собирается похитить меня или что-то в этом роде.

Честно говоря, меня никогда в жизни так не оскорбляли. Прости, но да», – добавил Ширер.