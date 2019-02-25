Ширер: «Аррисабалага сделал из Сарри дурака на глазах у миллионов людей. Он должен был отбивать все пенальти»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу за нежелание покидать поле в конце дополнительного времени финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел заменить испанца [специалисту показалось, что у вратаря начались судороги] на Вилли Кабальеро перед серией пенальти, но он отказался уходить в раздевалку.

«Мне действительно понравилось то, что хотел сделать Сарри, так как Вилли Кабальеро знаком с большинством игроков «Сити» [с 2014-го по 2017 года аргентинец выступал за «МС»], и это могло дать «Челси» преимущество в серии пенальти. И после того, как Кепа отказался уходить, господи, Сарри имел полное право пойти за ним [в раздевалку после окончания дополнительного времени].

Речь идет об уважении, а Кепа сделал дурака из своего тренера на глазах у миллионов людей. Это в тот момент, когда Сарри уже находился под огромным давлением на грани потери работы.

Удивительный инцидент, который, вероятно, мог в конечном итоге стоить Сарри его работы.

Когда игрок отказывается уходить с поля, что это говорит об обстановке в раздевалке «Челси»? Футболист отказывается покидать поле, когда это требует тренер перед 90 тысячами человек на «Уэмбли» и миллионами людей, смотрящими встречу по телевизору!

Это просто подводит итог тому, что происходит в «Челси» в данный момент. Это смешная и неловкая ситуация для всех, кто связан с клубом.

Кепа должен был отразить все пенальти в серии. Он отбил один и должен был отбивать другой», – написал Ширер в своей колонке в The Sun