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    Ширер: «Аррисабалага сделал из Сарри дурака на глазах у миллионов людей. Он должен был отбивать все пенальти»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу за нежелание покидать поле в конце дополнительного времени финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти).

    Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел заменить испанца [специалисту показалось, что у вратаря начались судороги] на Вилли Кабальеро перед серией пенальти, но он отказался уходить в раздевалку.

    «Мне действительно понравилось то, что хотел сделать Сарри, так как Вилли Кабальеро знаком с большинством игроков «Сити» [с 2014-го по 2017 года аргентинец выступал за «МС»], и это могло дать «Челси» преимущество в серии пенальти. И после того, как Кепа отказался уходить, господи, Сарри имел полное право пойти за ним [в раздевалку после окончания дополнительного времени].

    Речь идет об уважении, а Кепа сделал дурака из своего тренера на глазах у миллионов людей. Это в тот момент, когда Сарри уже находился под огромным давлением на грани потери работы.

    Удивительный инцидент, который, вероятно, мог в конечном итоге стоить Сарри его работы.

    Когда игрок отказывается уходить с поля, что это говорит об обстановке в раздевалке «Челси»? Футболист отказывается покидать поле, когда это требует тренер перед 90 тысячами человек на «Уэмбли» и миллионами людей, смотрящими встречу по телевизору!

    Это просто подводит итог тому, что происходит в «Челси» в данный момент. Это смешная и неловкая ситуация для всех, кто связан с клубом.

    Кепа должен был отразить все пенальти в серии. Он отбил один и должен был отбивать другой», – написал Ширер в своей колонке в The Sun

    Источник: The Sun

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    25.02.2019 13:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 27 февраля 2019, 11:15

      Алан, все по делу

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 25 февраля 2019, 23:23

      Алан Ширер молодец!!! По делу проехался по этой зеленой ещё кепке.Слово коуча для игрока,больше,чем приказ!!!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:08

      Если Сарри не уволят ,он в первую очередь должен заняться дисциплиной в команде.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:42

      Кепа теперь пусть наденет кепку и сидит на лавке.

      3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 25 февраля 2019, 15:46

      За такие вещи надо наказывать, причем наказывать так что бы другим было не повадно. Тренер сказал на скамейку, значит на скамейку. И если это ошика тренера то он и ответит. А так и тренера подставил и сам об---рался. Дебиил.

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 25 февраля 2019, 13:46

      Может лучше были бы куртуа и 75лимонов в кармане, чем ЭТО?

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 13:45

      Кепа только недавно пришел в клуб,а уже гнильцой от него пахнет.
      Зазведился что ли???

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 25 февраля 2019, 14:40

      скорее, молодой-дурной. У него РЕАЛЬНО были судороги, по сути, 2 раза в доп. время и выход Вилли был оправдан. Но Кепа решил погеройствовать, ему не хотелось уходить за 2 минуты до начала серии пенальти, поэтому он там все 2 минуты жестикулировал, что с ним всё ок. Сарри там чуть на себе куртку не порвал со злости.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 25 февраля 2019, 21:27

      Жаль,что я не смог посмотреть матч,интересного было много.
      Сарри конечно долго не проработает в Челси)))

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