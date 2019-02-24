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    Сарри хотел заменить Кепу, но вратарь отказался покидать поле

    «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги (3:4 по пенальти).

    На 119-й минуте встречи вратарь «Челси» Кепа столкнулся с игроком «Сити». Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел поменять игрока на Вилли Кабальеро, но Кепа показал, что ему не нужна замена. Сарри настаивал на замене и жестикулировал, но вратарь остался на поле.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2019 22:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 13:59

      Прежде всего это неуважение к тренеру.

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 25 февраля 2019, 00:05

      Если Сарри проглотит и после такого ничего не сделает (а тут, как минимум, напрашивается ссылка в дубль на перевоспитание), то можно ставить на нем крест.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 24 февраля 2019, 23:20

      Жесть. Я такого на своём веку не видал. Это минимум ссылка в дубль и штраф, при чем не важно останется Сарри или нет, иначе клуб просто развалится, ибо прецедент такой, да ещё и в финале кубка...

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 февраля 2019, 22:53

      Я не понимаю как игрок может отказаться!? Меняют - меняешься. Челси был не плох и возможно проиграл из за этого глупого поступка

      5
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 февраля 2019, 22:50

      У этого пацана молоко на губах не обсохло! Он просто положил на тренера! Абрамовичу совет: разорвать контракт с молокососом! Слово тренера - закон для любого игрока!

      6
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 24 февраля 2019, 22:49

      Да, молодой и глупый.
      Он часть команды, и если тренер уверен что на серии шансов больше у Кабальеро, то Кепа должен уступить. А так, он со всех сторон не прав.
      Вот если бы Челси выиграл, тогда другое дело!!!

      3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 24 февраля 2019, 22:48

      Как то не правильно и не уважительно менять самого дорогого голкипера мира, отстоявшего на ноль все 120 минут матча против Сити. Не удивительно что Сарри сливают.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > VAD07 24 февраля 2019, 23:41

      Не уважение показал этот хмырь который в воротах стоял, а тренеру лучше знать кого менять а кого нет, за результат отвечает тренер и решать ему, На ЧМ играла Голландия в воротах стоял один вратарь а в серии пенальти встал Крул и он вытащил голланцев,тут нет нечего страшного что менялили вратаря, и тренера свои планы на игру пусть он стоит хоть миллиард,решение тренера не обсуждают!

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      Рейтинг: +882

      kliker > VAD07 25 февраля 2019, 01:37

      Ты наверное первый раз футбол смотришь, если не знаешь очевидного: что вратарь-пенальтист и основной вратарь, часто 2 разных человека в одной команде.

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      Рейтинг: +259

      professor13 24 февраля 2019, 22:38

      Думаю будь в воротах Кабальеро игроки Сити больше бы нервничали,всё таки он играл за Сити не давно.Любой игрок должен слушаться тренера,это было не красиво,как будто если Сари уйдет они всех рвать будут,поживем увидим

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > professor13 24 февраля 2019, 22:49

      Если бы у бабушки... - она была бы дедушкой!

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      Рейтинг: +30

      MrConstantine 24 февраля 2019, 22:38

      Очередной бунт в Челси... надеюсь сильно ему не достанется!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 февраля 2019, 22:29

      Кепу можно понять, он пришел за трофеями, а не меняться на 120 минуте, да молодой, горячий, это хорошо, оно скажется в будущем! А сарри совет дам, хоть ты и тренер, но к игроку лучше прислушаться!

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > BlackMurder 24 февраля 2019, 22:40

      Слова и решение тренера закон, этот щегол совсем окуел, какие на куй трофеи, ему что в случае победы его не дадут? Просто владельцы клубов раслабили игроков до приделах, они уже тренера в куй не ставят, я бы ******** этого вратаря в раздевалке, с такими подходами в клубе не будет порядка!

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      Рейтинг: +882

      kliker > BlackMurder 25 февраля 2019, 01:39

      Не он пришел, а его взяли. Как взяли, так и выпнут.

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