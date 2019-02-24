Сарри хотел заменить Кепу, но вратарь отказался покидать поле

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги (3:4 по пенальти).

На 119-й минуте встречи вратарь «Челси» Кепа столкнулся с игроком «Сити». Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел поменять игрока на Вилли Кабальеро, но Кепа показал, что ему не нужна замена. Сарри настаивал на замене и жестикулировал, но вратарь остался на поле.

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги