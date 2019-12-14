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    Консорциум из Эмиратов купил лондонский «Чарльтон»

    Консорциум из ОАЭ East Street Investments приобрел «Чарльтон Атлетик», выступающий в Чемпионшипе.

    «Для долгосрочного благополучия клуба было важно, чтобы сделку заключили на старте нового регистрационного периода. Она позволит новым владельцам выделить ресурсы, чтобы заключать контракты с новыми игроками, которые должны помочь укрепить позиции клуба в чемпионате», – приводит пресс-служба клуба слова прежнего владельца клуба Ролана Дюшателе.

    • После 25 матчей «Чарльтон» занимает 19-е место в таблице с 28 очками.
    • «Чарльтон» основан 9 июня 1905 года. Победитель Кубка Англии 1947 года, вице-чемпион Англии сезона-1936/37.

    Источник: Официальный сайт «Чарльтона»

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