Консорциум из Эмиратов купил лондонский «Чарльтон»

Консорциум из ОАЭ East Street Investments приобрел «Чарльтон Атлетик», выступающий в Чемпионшипе.
«Для долгосрочного благополучия клуба было важно, чтобы сделку заключили на старте нового регистрационного периода. Она позволит новым владельцам выделить ресурсы, чтобы заключать контракты с новыми игроками, которые должны помочь укрепить позиции клуба в чемпионате», – приводит пресс-служба клуба слова прежнего владельца клуба Ролана Дюшателе.
- После 25 матчей «Чарльтон» занимает 19-е место в таблице с 28 очками.
- «Чарльтон» основан 9 июня 1905 года. Победитель Кубка Англии 1947 года, вице-чемпион Англии сезона-1936/37.
Источник: Официальный сайт «Чарльтона»