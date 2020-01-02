Консорциум из Эмиратов купил лондонский «Чарльтон»

Консорциум из ОАЭ East Street Investments приобрел «Чарльтон Атлетик», выступающий в Чемпионшипе.

«Для долгосрочного благополучия клуба было важно, чтобы сделку заключили на старте нового регистрационного периода. Она позволит новым владельцам выделить ресурсы, чтобы заключать контракты с новыми игроками, которые должны помочь укрепить позиции клуба в чемпионате», – приводит пресс-служба клуба слова прежнего владельца клуба Ролана Дюшателе.