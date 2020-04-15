Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признан beIN Sports лучшим россиянином в истории АПЛ.

Вторым в списке лучших российских легионеров турнира стал Андрей Аршавин, игравший с 2009 по 2013 годы за «Арсенал». Третий в рейтинге – Алексей Смертин, выступавший в Англии с 2003 по 2008 годы за «Челси», «Портсмут», «Черльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» в сезоне-2005/06 Смертин стал чемпионом Англии.

Также в пятерку попали Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012) и Юрий Жирков («Челси», 2009-2011).

Канчельскис играл в Англии с 1991 по 1997 и с 2001 по 2003 годы. Кроме «МЮ», футболист выступал за «Эвертон», «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал дважды чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Суперкубок Европы.

Топ-5 россиян в АПЛ:

1. Андрей Канчельскис

2. Андрей Аршавин

3. Алексей Смертин

4. Роман Павлюченко

5. Юрий Жирков.