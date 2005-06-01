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    Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признан beIN Sports лучшим россиянином в истории АПЛ.

    Вторым в списке лучших российских легионеров турнира стал Андрей Аршавин, игравший с 2009 по 2013 годы за «Арсенал». Третий в рейтинге – Алексей Смертин, выступавший в Англии с 2003 по 2008 годы за «Челси», «Портсмут», «Черльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» в сезоне-2005/06 Смертин стал чемпионом Англии.

    Также в пятерку попали Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012) и Юрий Жирков («Челси», 2009-2011).

    Канчельскис играл в Англии с 1991 по 1997 и с 2001 по 2003 годы. Кроме «МЮ», футболист выступал за «Эвертон», «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал дважды чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Суперкубок Европы.

    Топ-5 россиян в АПЛ:

    1. Андрей Канчельскис

    2. Андрей Аршавин

    3. Алексей Смертин

    4. Роман Павлюченко

    5. Юрий Жирков.

    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4539

      Viper for CSKA 59 минут назад

      Первая тройка сомнению не подлежит, а вот Жирков, как по мне, был в Англии поинтереснее "спящего гиганта". Но это уже вкусовщина. Всё равно серьезного вклада не внесли, как и Диньяр с Погребняком.

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      Рейтинг: +223

      ziborock > Viper for CSKA 19 минут назад

      Аршавин по мнению болельщиков Арсенала попал в 10-ку худших трансферов Венгера! Венгер рулил Арсеналом 22 года!!!

      Английское издание Daily Star составило список худших футболистов, когда-либо поднимавших над головой чемпионский трофей английской Премьер-лиги.
      Туда вошли бывшие игроки "Челси" и "Арсенала" Алексей Смертин и Олег Лужный.
      Жирков - только и делал что полировал лавку!
      Павлюченко - хорошо начал но быстро закончил!





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      Рейтинг: +16158

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Андрей даёт очень объективные оценки нынешним нашим "звёздам", стоит почитать, не пожалеете.

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      Рейтинг: +3466

      Alekxei Z. 1 час назад

      Серьёзно можно рассматривать Канчельскиса и Аршавина , остальные мало чем отметились. Даже Погребняк более ярко проявил себя чем 3-5 места данного списка.

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      Рейтинг: +2248

      solodealer 1 час назад

      ВНЕ ВСЯКИХ!
      Великолепная спортивная биография у Андрея!
      К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, МЫ ЕГО ЛУЧШИЕ ИГРЫ В МЮ под руководством Фергюссона и в Фиорентине не видели!
      А он там...понаделал шороху!))) Погуглите...
      Смешна фраза "...в пятёрку (лучших наших легионеров в Англии) попали..."
      А сколько их там наших-то вообще было??)))
      Так бы и писали: "... среди всех наших пяти легионеров...")))

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      Рейтинг: +227

      Mityai90 > solodealer 1 час назад

      Ну еще были Погребняк и Билялетдинов

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      Рейтинг: +2601

      Давид59 2 часа назад

      Их по-моему всего 6 было. Ещё Биля (Эвертон)

      1
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      Рейтинг: +1257

      Из Твери Леха > Давид59 1 час назад

      И Паха Погребняк

      1
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      Рейтинг: +2248

      solodealer > Давид59 1 час назад

      Билю с Пахой (Погребняком).. можно и не считать)))+ ТОЛЬКО ТРАВУ ПОПОРТИЛИ)))

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      Рейтинг: +2248

      solodealer > Из Твери Леха 1 час назад

      Во память!)))+

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