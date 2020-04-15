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Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports

15 апреля 2020, 12:56
9

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признан beIN Sports лучшим россиянином в истории АПЛ.

Вторым в списке лучших российских легионеров турнира стал Андрей Аршавин, игравший с 2009 по 2013 годы за «Арсенал». Третий в рейтинге – Алексей Смертин, выступавший в Англии с 2003 по 2008 годы за «Челси», «Портсмут», «Черльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» в сезоне-2005/06 Смертин стал чемпионом Англии.

Также в пятерку попали Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012) и Юрий Жирков («Челси», 2009-2011).

Канчельскис играл в Англии с 1991 по 1997 и с 2001 по 2003 годы. Кроме «МЮ», футболист выступал за «Эвертон», «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал дважды чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Суперкубок Европы.

Топ-5 россиян в АПЛ:

1. Андрей Канчельскис

2. Андрей Аршавин

3. Алексей Смертин

4. Роман Павлюченко

5. Юрий Жирков.

Источник: beIN Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Сити Саутгемптон Арсенал Челси Тоттенхэм Портсмут Чарльтон Фулхэм Аршавин Андрей Жирков Юрий Павлюченко Роман Смертин Алексей Канчельскис Андрей
Комментарии (9)
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Давид59
1586945517
Их по-моему всего 6 было. Ещё Биля (Эвертон)
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DOCTOR PENALTY
1586948462
Андрей даёт очень объективные оценки нынешним нашим "звёздам", стоит почитать, не пожалеете.
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Viper for CSKA
1586949471
Первая тройка сомнению не подлежит, а вот Жирков, как по мне, был в Англии поинтереснее "спящего гиганта". Но это уже вкусовщина. Всё равно серьезного вклада не внесли, как и Диньяр с Погребняком.
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Граф2019
1586953743
фамилье якысь прибалтуйское...
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Маленький
1586977987
Надо было топ7 составлять, чтоб уж никому не обидно
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zigbert
1587037724
То обстоятельство что Канчельскис дольше всех находился в АПЛ,говорит о том что в Англии он был востребован. Жаль что в те годы не было трансляций и его игру можно было увидеть только по отдельным нарезкам.
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