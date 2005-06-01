Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports

Первая тройка сомнению не подлежит, а вот Жирков, как по мне, был в Англии поинтереснее "спящего гиганта". Но это уже вкусовщина. Всё равно серьезного вклада не внесли, как и Диньяр с Погребняком.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признан beIN Sports лучшим россиянином в истории АПЛ.
Вторым в списке лучших российских легионеров турнира стал Андрей Аршавин, игравший с 2009 по 2013 годы за «Арсенал». Третий в рейтинге – Алексей Смертин, выступавший в Англии с 2003 по 2008 годы за «Челси», «Портсмут», «Черльтон» и «Фулхэм». В составе «Челси» в сезоне-2005/06 Смертин стал чемпионом Англии.
Также в пятерку попали Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012) и Юрий Жирков («Челси», 2009-2011).
Канчельскис играл в Англии с 1991 по 1997 и с 2001 по 2003 годы. Кроме «МЮ», футболист выступал за «Эвертон», «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал дважды чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Суперкубок Европы.
Топ-5 россиян в АПЛ:
1. Андрей Канчельскис
2. Андрей Аршавин
3. Алексей Смертин
4. Роман Павлюченко
5. Юрий Жирков.