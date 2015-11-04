Карнейро нашла работу в английском клубе

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро, уволенная из стана "синих" после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью, может вернуться на работу в другой английский клуб. Как сообщает London Evening Standard, предложение о сотрудничестве ей сделал "Чарльтон".



В команде, которая выступает в Чемпионшипе, не сомневаются в профессионализме Карнейро, и готовы предложить ей достойные условия. Правда, приступить к своим обязанностям она сможет только тогда, когда уладит все судебные вопросы с лондонским клубом.