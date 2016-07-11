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«Анжи» сыграет в Австрии с клубом английской Премьер-лиги

11 июля 2016, 09:56
1

«Анжи» проводит подготовительный сбор в Австрии. Команда прибыла в австрийский Эхренхаузен вечером 10 июля. Махачкалинцы будут тренироваться здесь до 24 июля.

Первый контрольный матч «Анжи» проведет 13 июля. Соперником выступит румынский клуб «Виторул» из Овидиу, финишировавший на пятом месте во внутреннем чемпионате. 16 июля состоится второй товарищеский поединок – с лондонским «Чарльтоном», по итогам прошлого сезона покинувшим Чемпионшип, вторую по значимости английскую лигу. 19 июля «орлы» встретятся с клубом «Аль-Иттифак» из Даммама (Саудовская Аравия).

23 июля в заключительном спарринге перед стартом чемпионата России «Анжи» сыграет с «Уотфордом», который закончил прошлый сезон на 13-м месте в английской Премьер-лиге.

Источник: ФК «Анжи»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Анжи Уотфорд Чарльтон
Комментарии (1)
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latka1
1468357345
Интересно.... или все же не очень?:))
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