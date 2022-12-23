- 11 января
- 00:55 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
- 23 декабря 2022
- 08:40 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги 1
- 10 ноября 2022
- 07:48 Фото В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
- 30 октября 2022
- 11:21 Видео В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах 3
- 7 июня 2020
- 00:29 Видео Товарищеский матч. «Арсенал» забил шесть голов бывшей команде Смертина «Чарльтону», у Нкетиа хет-трик
- 15 апреля 2020
- 12:56 Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports 9
- 31 января 2020
- 10:35 МакГиди перешел в «Чарльтон»
- 2 января 2020
- 19:15 Консорциум из Эмиратов купил лондонский «Чарльтон»
- 7 сентября 2018
- 16:29 Усманов может купить «Чарльтон» 16
- 27 января 2018
- 01:55 Видео «Чарльтон» представил новичка в стиле сериала «Очень странные дела»
- 5 января 2017
- 17:53 Фото «Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов 7
- 1 декабря 2016
- 14:25 «Эвертон» уверен, что выиграл борьбу за Лукмана
- 15 ноября 2016
- 14:57 «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в 18-летнем игроке «Чарльтона»
- 17 июля 2016
- 17:11 Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав» 7
- 11 июля 2016
- 09:56 «Анжи» сыграет в Австрии с клубом английской Премьер-лиги 1
- 22 мая 2016
- 11:26 «Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
- 2 мая 2016
- 20:41 Чемпионшип. «Бернли» обыграл «КПР» и за тур до конца вышел на чистое первое место 1
- 14 марта 2016
- 11:19 Фото Фанаты «Чарльтона» устроили похоронную процессию с гробом 1
- 2 февраля 2016
- 01:39 Фото «Чарльтон» арендовал Саного у «Арсенала»
- 5 декабря 2015
- 20:02 Чемпионшип. «Брайтон» вырвал победу у «Чарльтона» и другие результаты 1
- 16 ноября 2015
- 10:04 Гуффран недоволен своим положением в «Ньюкасле»
- 4 ноября 2015
- 11:27 Карнейро нашла работу в английском клубе 1
- 27 сентября 2015
- 09:18 Защитник «Чарльтона» может перейти в «МЮ» в качестве замены Шоу