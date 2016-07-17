Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав»

Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав»

17 июля 2016, 17:11
7

Главный тренер «Анжи» Павел Врба после победы над «Чарльтоном» (1:0) в товарищеском матче оценил готовность махачкалинской команды к новому сезону.

– Очень рад, что выиграли наконец. Рад и тому, что не пропустили. Шансы получают все игроки, но уже более-менее вырисовывается основной состав, и, скорее всего, к заключительной контрольной игре будет понятно, кто выйдет на поле в первом матче чемпионата.

– За счет чего, на ваш взгляд, удалось сыграть «на ноль»?

– В первом тайме команда очень организованно играла в обороне и практически не дала создать сопернику ни одного голевого момента. Игроки более-менее начинают понимать наши требования.

– А как оцените игру «Анжи» в атаке?

– Мы имели четыре-пять голевых моментов. Два таких шанса было в первом тайме, три – во втором. В эпизоде с забитым мячом не обошлось без везения, но мы это заслужили.

У нас есть еще 14 дней, чтобы улучшить атакующие действия. Надеюсь, нам это удастся.

– А функциональное состояние команды вас устраивает?

– У нас довольно интенсивные тренировки, все с мячом. Физическое состояние обязательно будет улучшаться. Хотя, естественно, не все готовы одинаково. Кто-то приехал позже, кто-то набирает форму после травмы. Эти игроки будут работать дополнительно по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке.

– Можете ли сравнить спарринги, проведенные в «Новогорске», с сегодняшним матчем?

– Их вообще нельзя сравнивать. Первая игра, с «Химками», нам вообще не удалась, я был первый день в команде. Со «Спартаком-2» и сегодня были хорошие игры. С москвичами мы имели много возможностей забить, но пропустили в последние пять минут матча и получили отрицательный результат при неплохой игре. Сегодня оборона сработала очень хорошо, и эта победа ценна.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Чарльтон Врба Павел
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Legioner-05
1468771309
Средняя линия хромает сильно
Ответить
LАV
1468784537
надо купить пару хороших игроков а то состав слабый пока что
Ответить
lifter025
1468793491
Вперед Анжи!
Ответить
LАV
1468844126
Краснодар продает Мамаева, для Анжи это было бы хорошим усилением из российских игроком он один из лучших... так что ждем МАМАЕВА в АНЖИ
Ответить
зиргай
1468845263
А где Боли?!
Ответить
LАV
1468852080
кушает хинкал отдыхает на пляже каспии и ждет начала футбольного сезона... ему еще один такой же напарник нужен...
Ответить
LАV
1468954208
уберите этого Абдулавова с команды в нападении он ничего не может.....
Ответить
Главные новости
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
3
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
8
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
10
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
10
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
13
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
11
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+