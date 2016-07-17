Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба после победы над «Чарльтоном» (1:0) в товарищеском матче оценил готовность махачкалинской команды к новому сезону.

– Очень рад, что выиграли наконец. Рад и тому, что не пропустили. Шансы получают все игроки, но уже более-менее вырисовывается основной состав, и, скорее всего, к заключительной контрольной игре будет понятно, кто выйдет на поле в первом матче чемпионата.

– За счет чего, на ваш взгляд, удалось сыграть «на ноль»?

– В первом тайме команда очень организованно играла в обороне и практически не дала создать сопернику ни одного голевого момента. Игроки более-менее начинают понимать наши требования.

– А как оцените игру «Анжи» в атаке?

– Мы имели четыре-пять голевых моментов. Два таких шанса было в первом тайме, три – во втором. В эпизоде с забитым мячом не обошлось без везения, но мы это заслужили.

У нас есть еще 14 дней, чтобы улучшить атакующие действия. Надеюсь, нам это удастся.

– А функциональное состояние команды вас устраивает?

– У нас довольно интенсивные тренировки, все с мячом. Физическое состояние обязательно будет улучшаться. Хотя, естественно, не все готовы одинаково. Кто-то приехал позже, кто-то набирает форму после травмы. Эти игроки будут работать дополнительно по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке.

– Можете ли сравнить спарринги, проведенные в «Новогорске», с сегодняшним матчем?

– Их вообще нельзя сравнивать. Первая игра, с «Химками», нам вообще не удалась, я был первый день в команде. Со «Спартаком-2» и сегодня были хорошие игры. С москвичами мы имели много возможностей забить, но пропустили в последние пять минут матча и получили отрицательный результат при неплохой игре. Сегодня оборона сработала очень хорошо, и эта победа ценна.