Гуффран недоволен своим положением в «Ньюкасле»

Нападающий Йоан Гуффран, который выступает за «Ньюкасл» с 2012 года, все вероятнее может сменить клуб уже в январе. Сам француз недоволен тем игровым временем, что предоставляется ему в текущем сезоне. Наиболее вероятно он будет отдан в аренду. Уже сейчас называются среди кандидатов «Чарльтон» и «Вулверхэмптон».

В настоящий момент у Гуффрана есть действующий контракт, который рассчитан до 2017 года. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.