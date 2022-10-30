В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах

«Чарльтон» и «Ипсвич» сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги Англии (третий по силе дивизион). Итоговый счет – 4:4.

«Ипсвич» выиграл первый тайм со счетом 1:0. На 52-й минуте гости сделали 2:0. К 76-й минуте «Чарльтон» сравнял.

На 90+1 и 90+4 минутах «Ипсвич» сделал счет 4:2 в свою пользу. Однако гости потом дважды пропустили – на 90+6 и 90+9 минутах.