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    В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах

    «Чарльтон» и «Ипсвич» сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги Англии (третий по силе дивизион). Итоговый счет – 4:4.

    «Ипсвич» выиграл первый тайм со счетом 1:0. На 52-й минуте гости сделали 2:0. К 76-й минуте «Чарльтон» сравнял.

    На 90+1 и 90+4 минутах «Ипсвич» сделал счет 4:2 в свою пользу. Однако гости потом дважды пропустили – на 90+6 и 90+9 минутах.

    • Обе команды играли в АПЛ.
    • «Ипсвич» идет на 2-м месте, борясь за возвращение в Чемпионшип.
    • «Чарльтон» занимает 9-ю строчку.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8057

      vladik12 1 час назад

      Кабзда драма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Dob13 1 час назад

      Видеообзор бы найти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8057

      vladik12 > Dob13 57 минут назад

      Он есть в новости. Видимо, добавили.

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