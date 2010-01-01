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    Чарльтон - результаты

    Город Чарльтон
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.cafc.co.uk/
    Стадион Вэлли
    Тренер Грэм Джонс
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    1/4 финала
    		10 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Чарльтон
    1/8 финала
    		21 декабря, среда 22:45 Чарльтон 1:0
    (4:3)п         		Брайтон
    1/16 финала
    		8 ноября, вторник 22:45 Стивенидж 1:2
    (4:5)п         		Чарльтон
    2 раунд
    		23 августа, вторник 21:00 Уолсолл 0:1 Чарльтон
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