Чемпионшип. «Бернли» обыграл «КПР» и за тур до конца вышел на чистое первое место

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Бернли» обыграл«КПР» благодаря голу Сэма Вокса – 1:0.

После этой победы на счету «Бернли» 90 очков и команда на два балла опережает «Мидлсбро» и «Брайтон», которые занимают второе и третье места соответственно. Напомним, прямые путевки в АПЛ получают команды, занявшие два первых места.

Ранее в рамках этого тура «Дерби» сыграл вничью с «Брайтоном», «Болтон» одержал минимальную победу над «Халлом». В остальных встречах «Кардифф» крупно уступил «Шеффилд Уэнсдэй», «Брентфорд» разгромил «Фулхэм», «Бристоль» поиздевался над «Хаддерсфилдом», а «Лидс» уступил «Чарльтону».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 45-й тур

Бернли – КПР – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вокс, 61.

Брайтон – Дерби – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Виманн, 71; 1:1 – Уилсон, 90.

Удаление: Данк, 83.

Болтон – Халл – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Добби, 65.

Шеффилд Уэнсдэй – Кардифф – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хупер, 64; 2:0 – Пелтье (автогол), 75; 3:0 – Хупер, 90.

Брентфорд – Фулхэм – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сондерс, 5; 2:0 – Хоган, 7; 3:0 – Хоган, 40.

Бристоль – Хаддерсфилд – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коджиа, 45; 2:0 – Брайан, 64; 3:0 – Коджиа, 67; 4:0 – Томлин, 77.

Ипсвич – Милтон Кинс Донс – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – МакГолдрик, 16; 1:1 – Ревелл (пенальти), 45; 2:1 – Питман, 68; 2:2 – Ревелл, 74; 3:2 – Варни, 90.

Лидс – Чарльтон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гудмундссон, 39; 0:2 – Лукман, 49; 1:2 – Бамба, 71.

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мэйсон, 59; 1:1 – Гарднер, 68.

Рединг – Престон – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бэкфорд, 56; 1:1 – Куинн, 86; 1:2 – Джонсон, 90.

Ротерхэм – Блэкберн – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Даффи, 6.

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