Чемпионшип. «Брайтон» вырвал победу у «Чарльтона» и другие результаты

В матче 19-го тура Чемпионшипа «Брайтон» одолел «Чарльтон» со счетом 3:2. У проигравших отличились Лукман и Гучаннеджад, голы «Брайтона» на счету Уилсона, Заморы и Хемеда.

В других матчах тура «Бернли» оказался слабее «Престона», «Бирмингем» проиграл «Хаддерсфилду», «Болтон» потерпел поражение от «Кардиффа», «Бристоль» уступил «Блэкберну», «Лидс» одолел «Халл», «Ноттингем» разгромил «Фулхэм», «Ротерхэм» уступил «Вулверхэмптону», «Брентфорд» переиграл «Милтон».

Ранее в рамках этого тура «Ипсвич» проиграл «Миддлсбро», а «Рединг» уступил «КПР».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 19-й тур

Бернли – Престон – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кин, 63; 0:2 – Джонсон, 86.

Бирмингем – Хаддерсфилд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лолли, 1.

Болтон – Кардифф – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Уотт, 13; 1:1 – Мадин, 17; 1:2 – Мэлоун, 53; 2:2 – Дервит, 71; 2:3 – Пилкингтон, 80.

Брайтон – Чарльтон – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лукман, 2; 0:2 – Гучаннеджад, 5; 1:2 – Уилсон; 2:2 – Замора, 83; 3:3 – Хемед, 85.

Бристоль – Блекберн – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хенли, 59; 0:2 – Маршалл (с пенальти, 86).

Удаление: Баркер, 49.

Лидс – Халл – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 30; 2:0 – Адейеми, 45; 2:1 – Эль-Мухамади, 51.

Ноттингем – Фулхэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Миллс, 45; 2:0 – О’Грейди, 52; 3:0 – Миллс, 78.

Ротерхэм – Вулверхэмптон – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Генри, 5; 1:1 – Дербишир, 18; 1:2 – Балт, 44.

Брентфорд – Милтон ‒ 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вайб, 20; 2:0 – Джадж, 71.

Ипсвич – Миддлсбро – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Стуани, 54; 0:2 – Ньюджент, 74.

Рединг – КПР – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Онуоха, 90.

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