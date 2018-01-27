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    «Чарльтон» представил новичка в стиле сериала «Очень странные дела»

    Пресс-служба «Чарльтона» опубликовала в твиттере видео с представлением полузащитника Салли Кайкая.

    Ролик выполнен в стилистике американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела» продукции Netflix. Проект братьев Дафферов стартовал в июле 2016 года и получил «Золотой глобус»-2017 в номинациях «лучший драматический сериал». Актриса Вайнона Райдер получила указанную награду лучшую женскую роль в жанре телевизионной драмы.

    22-летний Кайкай перешел из «Кристал Пэлас». В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

    После 28 туров чемпионата третьего дивизиона Англии «Чарльтон» занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Чарльтон»

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    27.01.2018 01:55
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