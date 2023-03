«Чарльтон» представил новичка в стиле сериала «Очень странные дела»

Пресс-служба «Чарльтона» опубликовала в твиттере видео с представлением полузащитника Салли Кайкая.

Ролик выполнен в стилистике американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела» продукции Netflix. Проект братьев Дафферов стартовал в июле 2016 года и получил «Золотой глобус»-2017 в номинациях «лучший драматический сериал». Актриса Вайнона Райдер получила указанную награду лучшую женскую роль в жанре телевизионной драмы.

22-летний Кайкай перешел из «Кристал Пэлас». В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

После 28 туров чемпионата третьего дивизиона Англии «Чарльтон» занимает седьмое место в турнирной таблице.

