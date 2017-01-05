«Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов

18 летнего ? ему через 2 недели 20 вообще-то ... Но вообще переплатили , игрок 3 лиги , да талантлив , но все же ... Что сказать игроки дорожают , да и это Англия со своими запросами ... Поэтому почти не один сильный английский игрок зарубежом и не играет , им тупо негде больше денег не предложат ...
Нападающий «Чарльтона» Адемола Лукман перешел в «Эвертон». 19-летний форвард подписал с «ирисками» контракт на четыре с половиной года.
По неофициальным данным, трансфер талантливого англичанина обошелся мерсисайдцам в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что на Лукмана также претендовали «Арсенал» и «Челси».