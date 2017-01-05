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    «Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов

    Нападающий «Чарльтона» Адемола Лукман перешел в «Эвертон». 19-летний форвард подписал с «ирисками» контракт на четыре с половиной года.

    По неофициальным данным, трансфер талантливого англичанина обошелся мерсисайдцам в 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Стоит отметить, что на Лукмана также претендовали «Арсенал» и «Челси».

    Источник: ФК «Эвертон»

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    05.01.2017 17:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 5 января 2017, 18:25

      18 летнего ? ему через 2 недели 20 вообще-то ... Но вообще переплатили , игрок 3 лиги , да талантлив , но все же ... Что сказать игроки дорожают , да и это Англия со своими запросами ... Поэтому почти не один сильный английский игрок зарубежом и не играет , им тупо негде больше денег не предложат ...

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      Рейтинг: +51

      Fenom > К.Серж.А 5 января 2017, 20:32

      Та же самая херня и в России

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > К.Серж.А 5 января 2017, 20:36

      тут дата стоит 18 июля 1998 (18 лет), а на самом деле 20 October 1997 (age 19) что-то странно))) однако

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Fenom 5 января 2017, 23:00

      с Россией еще обидней , англичане хоть играют в действительно сильной лиге ...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > spartak_88 5 января 2017, 23:02

      Может Бомбардир подрабатывал его агентом и пытался набить ему цену за счет преуменьшения возраста ? Теперь имеют не хилые премиальные ...

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 5 января 2017, 18:15

      хз хз, скорей такая цена только чтобы перебить цену конкурентов, 22 матча 5 голов, ну не особо прям статистика

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      Рейтинг: +60

      Shaft 5 января 2017, 18:12

      Нашли чем гордиться. Купили ноунейма за 10 млн и радуются. Лучше бы молчали и ждали пока он раскроется

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