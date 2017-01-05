«Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов

Нападающий «Чарльтона» Адемола Лукман перешел в «Эвертон». 19-летний форвард подписал с «ирисками» контракт на четыре с половиной года.

По неофициальным данным, трансфер талантливого англичанина обошелся мерсисайдцам в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что на Лукмана также претендовали «Арсенал» и «Челси».