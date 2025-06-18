Пономарев – о ЦСКА: «С новым тренером опять будем кувыркаться на 6-7-м месте»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев расстроен, что клуб выбирает нового тренера за границей.

Сообщалось, что армейцы назначат Фабио Селестини.

Также рассматривалась кандидатура Фабио Каннаваро.

«Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Чего стесняться-то? Зачем приглашать иностранцев?

Игнашевич мне кажется очень приличным тренером. Но пусть ЦСКА решает этот вопрос.

Как мне кажется, мы снова будем кувыркаться с новым тренером на 6-7-м месте», – сказал Пономарев.