Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана

Раскрыта зарплата Фабио Каннаваро в случае назначения на пост главного тренера сборной Узбекистана.
Ему заплатят около 4 миллионов евро за год работы. В эту сумму включены расходы на тренерский штаб.
Каннаваро ждал предложений из Европы, поэтому долго не давал согласие на работу в узбекистанской сборной.
В его штаб может войти младший брат Паоло.
- Каннаваро заключит контракт на год с опцией продления.
- Итальянца также звали в сборную Казахстана.
- Ранее он тренировал «Удинезе», «Беневенто», «Аль-Наср», загребское «Динамо» и несколько китайских команд.
- Узбекистан досрочно отобрался на ЧМ-2026. Они впервые сыграют на чемпионате мира.
Источник: «Спорт-Экспресс»