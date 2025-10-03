Введите ваш ник на сайте
  Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана

Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана

Вчера, 22:33

Раскрыта зарплата Фабио Каннаваро в случае назначения на пост главного тренера сборной Узбекистана.

Ему заплатят около 4 миллионов евро за год работы. В эту сумму включены расходы на тренерский штаб.

Каннаваро ждал предложений из Европы, поэтому долго не давал согласие на работу в узбекистанской сборной.

В его штаб может войти младший брат Паоло.

  • Каннаваро заключит контракт на год с опцией продления.
  • Итальянца также звали в сборную Казахстана.
  • Ранее он тренировал «Удинезе», «Беневенто», «Аль-Наср», загребское «Динамо» и несколько китайских команд.
  • Узбекистан досрочно отобрался на ЧМ-2026. Они впервые сыграют на чемпионате мира.

Мостовой написал стихотворение в честь назначения Каннаваро в сборную Узбекистана 3
Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»
Стало известно, кто повезет Узбекистан на ЧМ-2026 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Узбекистан Каннаваро Фабио
