Стало известно, сколько Каннаваро заработает в сборной Узбекистана

Раскрыта зарплата Фабио Каннаваро в случае назначения на пост главного тренера сборной Узбекистана.

Ему заплатят около 4 миллионов евро за год работы. В эту сумму включены расходы на тренерский штаб.

Каннаваро ждал предложений из Европы, поэтому долго не давал согласие на работу в узбекистанской сборной.

В его штаб может войти младший брат Паоло.