  • Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»

Экс-спартаковец Ирисметов против Каннаваро в сборной Узбекистана: «Нужно брать Клоппа»

Сегодня, 15:39

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов высказался о будущем тренере его национальной команды.

«Многие тренеры почему-то отказались возглавить сборную Узбекистана. Честно говоря, я против кандидатуры Каннаваро. Нужно брать тренера уровня Клоппа, чтобы поехать на чемпионат мира и выступить достойно.

Каннаваро – не самый лучший вариант для сборной Узбекистана, у руководства другое мнение, наверное, они лучше знают. Не вижу, что Каннаваро может дать для развития нашего футбола.

Я думаю, что его выбрали из-за имени, из-за его карьеры футболиста, а тренерская карьера, конечно, у него слабая.

Надо брать тренера, который поможет, а не только имя. Лучше всего брать тренера с хорошей карьерой, если решили брать специалиста, то его уровень должен быть немного другим», – считает Ирисметов.

Источник: Metaratings
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Узбекистан Ирисметов Жафар Каннаваро Фабио
