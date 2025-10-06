Обладатель «Золотого мяча» возглавит сборную Узбекистана на ЧМ-2026

Узбекистанская футбольная ассоциация объявила о назначении Фабио Каннаваро главным тренером национальной команды. Он будет готовить сборную к чемпионату мира-2026. Вместе с обладателем «Золотого мяча»-2006 в тренерский штаб команды войдут три его помощника из Италии.
Чемпион мира-2006 сменил на посту главного тренера сборной Узбекистана Тимура Кападзе.
- 52-летний Каннаваро ранее один раз уже возглавлял сборную – в 2019 году он тренировал национальную команду Китая.
- Последним местом работы итальянца было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле.
- 9 октября Узбекистан дома проведет товарищески матч с Кувейтом, а 13 октябре встретится со сборной Уругвая в Малайзии.