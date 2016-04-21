Ретро дня. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Тот матч — одно из немногих хороших воспоминаний, которое Андрей Аршавин оставил в Англии. В интервью «Спортфакту» он, впрочем, признался, что не считает этот покер на «Энфилде» лучшей игрой в карьере. «Мы в итоге не выиграли, а победа всегда важнее твоих личных достижений», – считает Аршавин. Жаль, что так было не всегда.
Хороших воспоминаний было не немного, а достаточно много! То, что он потом потерял форму - не только беда Андрея. Такие мастера, как Фигу, Элкьяйр, Нистелрой и т.д. все это проходили, только ненависти к ним как-то не чувствуется, хотя говорили они много. А тут Аршавин обидел венценосных болел - по мне так и правильно сделал - таких болел надо б еще и выматерить как следует!