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    Ретро дня. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»


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    Голосов: 0
    21.04.2016 17:17
    Семь лет назад Андрей Аршавин был мировой звездой и в одиночку забросал голами «Ливерпуль» на «Энфилде».

    Тот матч — одно из немногих хороших воспоминаний, которое Андрей Аршавин оставил в Англии. В интервью «Спортфакту» он, впрочем, признался, что не считает этот покер на «Энфилде» лучшей игрой в карьере. «Мы в итоге не выиграли, а победа всегда важнее твоих личных достижений», – считает Аршавин. Жаль, что так было не всегда.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77

      Truly 23 апреля 2016, 11:35

      Хороших воспоминаний было не немного, а достаточно много! То, что он потом потерял форму - не только беда Андрея. Такие мастера, как Фигу, Элкьяйр, Нистелрой и т.д. все это проходили, только ненависти к ним как-то не чувствуется, хотя говорили они много. А тут Аршавин обидел венценосных болел - по мне так и правильно сделал - таких болел надо б еще и выматерить как следует!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2016, 03:41

      Боже, когда-же это было? Хотя, было-же!!! И тогда, думаю, наши проблемы совпадали с его проблемами, и мы в унисон радовались, а случалось и плакали из-за неудач...

      0
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец 21 апреля 2016, 20:19

      в свои лучшие годы Аршавин был очень хорош, года берут свое, только вот нашим нельзя звездится сразу сдуваются)

      0
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      Рейтинг: +32

      AfterAll14 21 апреля 2016, 19:09

      Мировой звездой, бугага.
      Откуда в россии такое самомнение касательно футбола? Футболисты очень слабые, если они где-то и звезды - только в больном сознании российской прессы.
      Еврокубки ясно показывают из года в год чего все эти персонажи стоят на самом деле.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 апреля 2016, 18:49

      )

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 апреля 2016, 18:44

      До сих пор считаю Андрея большим мастером . Восхищает его неповторимая техника исполнения . Жаль только ,что на настоящий момент в нашем футболе ,такого уровня футболиста пока нет. Андрею здоровья и удачи по жизни!

      1
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      Рейтинг: +16

      Ponich 21 апреля 2016, 17:52

      А в итоге поймал звезду и доехал до Казахстана...

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