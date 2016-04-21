Ретро дня. Покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Семь лет назад Андрей Аршавин был мировой звездой и в одиночку забросал голами «Ливерпуль» на «Энфилде».

Тот матч — одно из немногих хороших воспоминаний, которое Андрей Аршавин оставил в Англии. В интервью «Спортфакту» он, впрочем, признался, что не считает этот покер на «Энфилде» лучшей игрой в карьере. «Мы в итоге не выиграли, а победа всегда важнее твоих личных достижений», – считает Аршавин. Жаль, что так было не всегда.