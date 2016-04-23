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    Как Бэйл вытащил для «Реала» мадридское дерби


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    23.04.2016 19:31
    Болельщики «Атлетико» и «Барселоны» дружно возрадовались – к 14-й минуте матча против «Райо Вальекано» «Реал» горел 0:2. Но парни Зидана вернулись в игру, хоть на этот раз и не забили сразу десять.

    Перед матчем первого круга главный тренер «Райо» попытался выделиться не очень корректным высказыванием, а его команда получил 10 голов на «Сантьяго Бернабеу». Тогда «Райо» забил дважды, только особых эмоций это не вызвало. Сейчас все обстояло по-другому.

    Уже на седьмой минуте счет открыл Эмбарба. Неприятно для «Реала», но страшного ничего нет.

    А вот еще через семь минут «Райо» забил вновь – отличился Мику. 2:0 – как-то многовато.

    Гол до перерыва в таких матчах очень важен – его «сливочные» и забили. Браво, Гарет Бэйл.

    Во втором тайме «Реал» довольно быстро сравнял счет – отличился Лукас Васкес. 2:2 – вообще популярный результат сегодня.

    Но одного очка в сражении за чемпионство – слишком мало в таких матчах. И за девять минут до конца игры победу «Реалу» принес все тот же Бэйл. Есть кому тащить команду и без Роналду!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
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