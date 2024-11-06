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    • «Реал» впервые за пять лет будет работать на зимнем трансферном рынке

    «Реал» впервые за пять лет будет работать на зимнем трансферном рынке

    В «Реале» признали проблемы с составом.

    В связи с этим мадридский клуб будет работать на зимнем трансферном рынке. Они никого не подписывали в январе с 2020 года.

    Внутри «Реала» пришли к выводу, что текущий состав недостаточно сбалансирован.

    • В прошлое межсезонье к «Реалу» присоединились нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик.
    • Ушли летом Тони Кроос, Хоселу, Начо Фернандес, вернулся в «Челси» Кепа Аррисабалага.
    • Мадридцы проиграли 2 домашних матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Marca

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    06.11.2024 22:22
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    Комментарии (17)
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    DeStar
    1730931197
    ну дай бог, тут бы флангового защитника( даже неважно справа или влево) - справа есть пока карвахаль, но когда он будет? и в какой форме? считай что нет уже , а слева... фран вообще на банке плотно сидит ,менди не впечатляет хочется флангового защитника который умеет защищаться, как уокер, его хрен продавишь альфонсо дэвис налево или тренд направо было бы круто .но их ценят за поддержку в атаке, а какие они в защите - хз, тренд например не "столб" уж точно их ЦЗ надо, алабу уже на пенсию и нормального цз взять
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    САНЁК17
    1730951210
    Хороший рулевой ушел(Кроос),теперь машина становилась не устойчиво.
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