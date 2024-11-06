«Реал» впервые за пять лет будет работать на зимнем трансферном рынке

В «Реале» признали проблемы с составом.

В связи с этим мадридский клуб будет работать на зимнем трансферном рынке. Они никого не подписывали в январе с 2020 года.

Внутри «Реала» пришли к выводу, что текущий состав недостаточно сбалансирован.

В прошлое межсезонье к «Реалу» присоединились нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик.

Ушли летом Тони Кроос, Хоселу, Начо Фернандес, вернулся в «Челси» Кепа Аррисабалага.

Мадридцы проиграли 2 домашних матча подряд – «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

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