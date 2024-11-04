Анчелотти раскрыл реакцию Винисиуса на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию недельной давности с вручением «Золотого мяча».
- Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».
- Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
- Ранее бразилец считался главным фаворитом.
- Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.
«Как команда пережила прошлую неделю? Было тяжело, атмосфера не была нормальной. Но дело не в «Золотом мяче».
Это в прошлом, все уже решено. Поздравляем награжденных. Горе не в этом, а в том, что происходит здесь, в Испании.
Реакция Винисиуса? Он расстроен, как и все мы, но не из-за «Золотого мяча», а потому что он тоже следит за ситуацией в Валенсии.
Состояние Винисиуса на фоне проигранного «Золотого мяча»? Он в порядке. Он понимает, что происходит», – сказал Анчелотти.