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    • Анчелотти раскрыл реакцию Винисиуса на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»

    Анчелотти раскрыл реакцию Винисиуса на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию недельной давности с вручением «Золотого мяча».

    • Награда досталась Родри из «Манчестер Сити».
    • Он опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
    • Ранее бразилец считался главным фаворитом.
    • Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.

    «Как команда пережила прошлую неделю? Было тяжело, атмосфера не была нормальной. Но дело не в «Золотом мяче».

    Это в прошлом, все уже решено. Поздравляем награжденных. Горе не в этом, а в том, что происходит здесь, в Испании.

    Реакция Винисиуса? Он расстроен, как и все мы, но не из-за «Золотого мяча», а потому что он тоже следит за ситуацией в Валенсии.

    Состояние Винисиуса на фоне проигранного «Золотого мяча»? Он в порядке. Он понимает, что происходит», – сказал Анчелотти.

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    Источник: AS

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    04.11.2024 17:59
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    Комментарии (2)
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    прабабушка краба
    1730739818
    А есть видео этого интервью? Хочется посмотреть как у Карло растёт нос
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    andrei-sarap-yandex
    1730739956
    ВИНИСИУС ПРОВОКАТОР РАСИСТ И ТУПОЙ КАК ЧЕЛОВЕК.....КАК СПОРТСМЕН НОРМАЛЬНЫЙ......МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК.......
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