Бензема высказался о проблемах «Реала» с Винисиусом и Мбаппе

Нападающий «Аль-Иттихада», экс-форвард «Реала» Карим Бензема в эфире El Chiringuito TV высказался о позициях на поле нападающих «сливочных» Килиана Мбаппе и Винисиуса.

«Вы не можете поставить Винисиуса в центр или справа, потому что каждую игру он делает разницу слева. Это проблема.

Для меня Мбаппе не является центрфорвардом. Когда он играет в сборной в качестве «девятки», он не очень хорош, это не его позиция. Но слева Винисиус похож на него, он на том же уровне.

Анчелотти много знает, и он посмотрит, как решить эту проблему. Мбаппе – не «девятка». От него многого требуют, на него давят, а «Реал» – это не «ПСЖ».

Мбаппе не должен сдаваться. Я не думаю, что Вини сменит позицию, потому что он сейчас лучший в мире. Килиан должен вбить себе в голову, что теперь играет в центре и забыть о левом фланге.

Я пришел в 21 год, Килиан – в 25. Это не одно и то же. Он должен научиться жить с этим давлением и забивать голы. У него есть мастерство для этого», – сказал Бензема.