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    • Бензема высказался о проблемах «Реала» с Винисиусом и Мбаппе

    Бензема высказался о проблемах «Реала» с Винисиусом и Мбаппе

    Нападающий «Аль-Иттихада», экс-форвард «Реала» Карим Бензема в эфире El Chiringuito TV высказался о позициях на поле нападающих «сливочных» Килиана Мбаппе и Винисиуса.

    «Вы не можете поставить Винисиуса в центр или справа, потому что каждую игру он делает разницу слева. Это проблема.

    Для меня Мбаппе не является центрфорвардом. Когда он играет в сборной в качестве «девятки», он не очень хорош, это не его позиция. Но слева Винисиус похож на него, он на том же уровне.

    Анчелотти много знает, и он посмотрит, как решить эту проблему. Мбаппе – не «девятка». От него многого требуют, на него давят, а «Реал» – это не «ПСЖ».

    Мбаппе не должен сдаваться. Я не думаю, что Вини сменит позицию, потому что он сейчас лучший в мире. Килиан должен вбить себе в голову, что теперь играет в центре и забыть о левом фланге.

    Я пришел в 21 год, Килиан – в 25. Это не одно и то же. Он должен научиться жить с этим давлением и забивать голы. У него есть мастерство для этого», – сказал Бензема.

    • 25-летний Мбаппе провел в этом сезоне за «Реал» 14 матчей, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
    • 24-летний Винисиус сыграл за мадридцев в текущем сезоне в 15 встречах, отметился 8 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.

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    Источник: Relevo

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    05.11.2024 14:18
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1730817933
    Для профессионального напа не должна быть разницы, в центре играть или справа.
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