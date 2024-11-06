В «Реале» не исключают увольнения Анчелотти посреди сезона

Руководство «Реала» не хочет увольнять главного тренера Карло Анчелотти посреди сезона, но не исключает, что этого, если результаты команды не станут лучше в ближайшее время.

В клубе обеспокоены ситуацией с полузащитником Джудом Беллингемом, который играет на разных позициях и не так ярок, как в прошлом сезоне. В «Реале» также не понимают, почему хавбек Арда Гюлер и нападающий Эндрик получают так мало игрового времени.

«Мадрид» впервые с сезона-2022/23 потерпел 2 поражения подряд. Вчера команда уступила «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов, а до этого крупно проиграла «Барселоне» (0:4) в чемпионате Испании.

«Реал» занимает 2-е место в Примере с 24 очками после 11 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 9 очков, но провела на игру меньше.

В Лиге чемпионов «сливочные» занимают на данный момент 17-ю позицию с 6 очками по итогам 4 игр, но могут опуститься ниже после сегодняших встреч других команд.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

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