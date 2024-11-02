Форвард «Барселоны» был близок к трансферу в ЦСКА

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков сообщил, что в клубе мог оказаться нападающий «Барселоны» Рафинья.

– Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье, когда тот еще играл в «Витории Гимараеш». Так я познакомился с Деку: он тогда работал с Рафиньей как агент. Все было сложно, но он и правда мог перейти.

– Сложно из-за стоимости?

– Как раз она была абсолютно адекватной. Просто на Рафинью уже претендовали топ-клубы знакомой ему лиги – и «Бенфика» и «Спортинг», куда он в итоге и перешел.

27-летний Рафинья стоит 60 миллионов евро.

В 101 матче за «Барселону» у бразильца 30 голов, 34 ассиста.

За сборную Бразилии Рафинья провел 29 матчей, забил 9 голов.

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