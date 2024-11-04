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    «Реал» недоволен вкладом Мбаппе в оборонительные действия

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти озабочен действиями команды в защите, особенно в прессинге. По данным Relevo, в первую очередь это касается действий нападающего команды Килиана Мбаппе.

    В матче 11-го тура Примеры с «Барселоной» (0:4) француз пробежал 8 километров за матч – меньше всех. Показатели других игроков превышают 10 километров, у некоторых достигают 12-13.

    Из-за действий Мбаппе больше бегать приходится другим игрокам «Реала», особенно полузащитнику Джуду Беллингему. Из-за этого в команде есть некоторое раздражение действиями Мбаппе. В тренерском штабе тоже хотят, чтобы нападающий понимал: он нужен и в атаке, и в защите.

    Из-за действий Мбаппе Анчелотти рассматривает вариант с иным распределением защитных функций между игроками атаки. Одна из идей заключается в том, что прессинговать центральных защитников и вратаря соперника будет Винисиус, а француз будет прикрывать правого защитника.

    Тренер «Реала» не хочет, чтобы настрой Мбаппе распространялся на других игроков команды.

    • 25-летний француз провел в нынешнем сезоне 14 матчей за «Реал», забил 8 голов, отдал 2 передачи.
    • «Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании с 24 очками после 11 матчей. Команда отстает от «Барселоны» на 9 очков, но провела на игру меньше.

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    Источник: Relevo

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    04.11.2024 12:22
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    Комментарии (4)
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    swot1205
    1730727176
    Я вообще не понимаю зачем они его взяли себе.
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    andrei-sarap-yandex
    1730740138
    МБАППЕ И ВИНИСИУС ЗВЕЗДАНУТЫЕ ..РАССИСТЫ И ПРОВОКАТОРЫ
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