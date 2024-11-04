«Реал» недоволен вкладом Мбаппе в оборонительные действия

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти озабочен действиями команды в защите, особенно в прессинге. По данным Relevo, в первую очередь это касается действий нападающего команды Килиана Мбаппе.

В матче 11-го тура Примеры с «Барселоной» (0:4) француз пробежал 8 километров за матч – меньше всех. Показатели других игроков превышают 10 километров, у некоторых достигают 12-13.

Из-за действий Мбаппе больше бегать приходится другим игрокам «Реала», особенно полузащитнику Джуду Беллингему. Из-за этого в команде есть некоторое раздражение действиями Мбаппе. В тренерском штабе тоже хотят, чтобы нападающий понимал: он нужен и в атаке, и в защите.

Из-за действий Мбаппе Анчелотти рассматривает вариант с иным распределением защитных функций между игроками атаки. Одна из идей заключается в том, что прессинговать центральных защитников и вратаря соперника будет Винисиус, а француз будет прикрывать правого защитника.

Тренер «Реала» не хочет, чтобы настрой Мбаппе распространялся на других игроков команды.