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    Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам


    5
    Голосов: 1
    06.05.2016 12:00
    «Какой же он крутой» тренер «Ливерпуля» – настоящая мишень для пародистов, но только самому искусному фокуснику удалось поиздеваться над Жозе Моуринью, очаровать 99-летнюю болельщицу клуба и здорово поднять настроение фанатам на улицах. «Бомбардир» представляет подборку пародий на Юргена Клоппа от известного немецкого комика Матца Кнопа.

    41-летний Матц Кноп – известная личность у себя на родине. На российском телевидении уже давным-давно нет качественных футбольных пародий, немцам же повезло куда больше. Кноп умудрился побывать в образе едва ли не всех известных немецких тренеров, при этом пародировал и футболистов Бундеслиги и даже взял интервью у реального Жозе Моуринью, приняв облик Франца Беккенбауэра.

    Матц набрал 50 тысяч подписчиков на собственном YouTube-канале, и наибольшую славу юмористу, конечно же, принесли пародии на харизматичного Юргена Клоппа. Во всех видео используются довольно простые речевые обороты на немецком и английском языках, а те, кто с ними не в ладах, могут просто оценить, насколько визуально схожи Кноп и Клопп.

    Подписав контракт с «Ливерпулем», «Юрген Клопп» принялся разгуливать по улицам и приставать к прохожим, наткнулся на фаната «МЮ» и здорово развеселил тех, кто его узнал.

    В первом выступлении в качестве тренера английского клуба «Клопп» рассказал о том, что город Ливерпуль столь же некрасив, как и Дортмунд, что жена стала называть его «Ринго Клопп», а знаменитую песню Beatles стоит переделать под «All you need is Klopp!».

    «Круто! В «Ливерпуле» дождь не идет уже целых три минуты», – радуется «Клопп» и созванивается с очень мрачным «Жозе Моуринью», который жалуется на недостаток общения.

    Кноп придумал пародию и на знаменитое интервью Жозе Моуринью после матча «Челси» – «Ливерпуль» (1:3), когда португалец шесть раз повторил фразу «I have nothing to say».

    Еще один клип, но уже на немецком – «Юрген Клопп» вылетает откуда-то с характерными для себя ужимками, а затем созванивается с Оливером Каном. В принципе, первые секунд десять стоят всего остального видео.

    Лучший матч нынешнего года Матц Кноп смотрел прямо в Ливерпуле – он не мог упустить случая и спародировать Юргена Клоппа перед игрой с «Боруссией» прямо в эпицентре.

    А затем исполнил в баре знаменитую «You will never walk alone» и пытался утешить после матча шокированных фанатов «Боруссии».

    А тут целых два Юргена Клоппа! И какой из них – настоящий?

    Ну а песню «Хочу быть как Клопп» Матц сочинил еще несколько лет назад. В самый расцвет современной Клоппомании у многих она может засесть в плеерах на долгое время.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      aleksand1r 6 мая 2016, 15:21

      не похож совсем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 мая 2016, 12:26

      Молодец:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 23 апреля 2016, 23:41

      чувак зажигает.а почему бы и нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 23 апреля 2016, 16:26

      Прикольно! Чувак на ровном месте деньги делает!

      2
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