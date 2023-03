Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам

«Какой же он крутой» тренер «Ливерпуля» – настоящая мишень для пародистов, но только самому искусному фокуснику удалось поиздеваться над Жозе Моуринью, очаровать 99-летнюю болельщицу клуба и здорово поднять настроение фанатам на улицах. «Бомбардир» представляет подборку пародий на Юргена Клоппа от известного немецкого комика Матца Кнопа.

41-летний Матц Кноп – известная личность у себя на родине. На российском телевидении уже давным-давно нет качественных футбольных пародий, немцам же повезло куда больше. Кноп умудрился побывать в образе едва ли не всех известных немецких тренеров, при этом пародировал и футболистов Бундеслиги и даже взял интервью у реального Жозе Моуринью, приняв облик Франца Беккенбауэра.

Матц набрал 50 тысяч подписчиков на собственном YouTube-канале, и наибольшую славу юмористу, конечно же, принесли пародии на харизматичного Юргена Клоппа. Во всех видео используются довольно простые речевые обороты на немецком и английском языках, а те, кто с ними не в ладах, могут просто оценить, насколько визуально схожи Кноп и Клопп.

Подписав контракт с «Ливерпулем», «Юрген Клопп» принялся разгуливать по улицам и приставать к прохожим, наткнулся на фаната «МЮ» и здорово развеселил тех, кто его узнал.

В первом выступлении в качестве тренера английского клуба «Клопп» рассказал о том, что город Ливерпуль столь же некрасив, как и Дортмунд, что жена стала называть его «Ринго Клопп», а знаменитую песню Beatles стоит переделать под «All you need is Klopp!».

«Круто! В «Ливерпуле» дождь не идет уже целых три минуты», – радуется «Клопп» и созванивается с очень мрачным «Жозе Моуринью», который жалуется на недостаток общения.

Кноп придумал пародию и на знаменитое интервью Жозе Моуринью после матча «Челси» – «Ливерпуль» (1:3), когда португалец шесть раз повторил фразу «I have nothing to say».

Еще один клип, но уже на немецком – «Юрген Клопп» вылетает откуда-то с характерными для себя ужимками, а затем созванивается с Оливером Каном. В принципе, первые секунд десять стоят всего остального видео.

Лучший матч нынешнего года Матц Кноп смотрел прямо в Ливерпуле – он не мог упустить случая и спародировать Юргена Клоппа перед игрой с «Боруссией» прямо в эпицентре.

А затем исполнил в баре знаменитую «You will never walk alone» и пытался утешить после матча шокированных фанатов «Боруссии».

А тут целых два Юргена Клоппа! И какой из них – настоящий?

Ну а песню «Хочу быть как Клопп» Матц сочинил еще несколько лет назад. В самый расцвет современной Клоппомании у многих она может засесть в плеерах на долгое время.