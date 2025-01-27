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  • Подробности психического состояния Хусанова после неудачного дебюта за «Манчестер Сити»

Подробности психического состояния Хусанова после неудачного дебюта за «Манчестер Сити»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на дебют Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

  • Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
  • В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.
  • Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Разговаривал с близким к Хусанову человеком. Парень в порядке, в команде все поддержали (персонально подошел, в частности, Джек Грилиш). А голевая ошибка – результат не волнения (оказывается, даже перед первым матчем за «Ланс» он волновался сильнее), а отсутствия игрового тонуса. Он же последний матч за «Ланс» провел против «ПСЖ» 22 декабря, то есть больше месяца назад. После этого началась активная фаза переговоров с «Сити», и клуб, чтобы он не получил травму, не только от матчей, но и от тренировок в общей группе оградил – такие деньги стояли на кону.

А в «Сити» успел провести пару тренировок – и сразу в основу на матч с «Челси». Тем удивительнее, что Пеп, зная все это, поставил его в стартовый состав. Но, значит, по тренировкам произвел впечатление. Английский Хусанов понимает, но не говорит. Говорит на французском.

Первое игровое в действие в матче получилось нормальным, отдал неплохой пас вперед – и, возможно, после этого потерял концентрацию, что на фоне отсутствия игровой и тренировочной практики привело к такой ошибке. Но дальше постепенно пришел в себя, команда выиграла – так что он в совершенно нормальном психологическом состоянии.

Удачи Абдукодиру!» – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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