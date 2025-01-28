Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Букмекеры изменили котировки по поводу следующего обладателя «Золотого мяча».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опустился с первого на третье место в списке главных фаворитов на получение награды.

Теперь лидерство делят одноклубник бразильца Килиан Мбаппе и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.