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  • Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Букмекеры изменили котировки по поводу следующего обладателя «Золотого мяча».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опустился с первого на третье место в списке главных фаворитов на получение награды.

Теперь лидерство делят одноклубник бразильца Килиан Мбаппе и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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Источник: Спортс’’

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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1738073197
Первое место Салах,второе Рафинья,остальные на вкус
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