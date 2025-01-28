Букмекеры перестали считать Винисиуса главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Букмекеры изменили котировки по поводу следующего обладателя «Золотого мяча».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опустился с первого на третье место в списке главных фаворитов на получение награды.
Теперь лидерство делят одноклубник бразильца Килиан Мбаппе и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
- 1-2. Килиан Мбаппе («Реал») – 4.50
- 1-2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 4.50
- 3. Винисиус Жуниор («Реал») – 7.00
- 4. Ламин Ямаль («Барселона») – 8.00
- 5. Рафинья («Барселона») – 9.00
- 6-7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 17.00
- 6-7. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00
- 8. Роберт Левандовски («Барселона») – 21.00