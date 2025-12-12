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Дженнаро Гаттузо
Новости
Дженнаро Гаттузо - новости
Лацио
Италия
9 января 1978 (48)
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Чемпион мира и 2-кратный победитель ЛЧ возглавил «Лацио»
23 июня
2
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Бубнов ждет итальянского тренера в РПЛ: «Талалаев ему в подметки не годится»
1 мая
16
Гаттузо ответил на вопрос о работе в России
27 апреля
4
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
У Италии есть 2 кандидата на замену Гаттузо
2 апреля
5
Решение Италии по Гаттузо после 3-го подряд невыхода на ЧМ
2 апреля
2
Гаттузо сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Стало известно, какой клуб РПЛ мог возглавить Гаттузо: «Всегда хотел работать в России!»
2025.12.12 14:23
1
Гаттузо определил, что было не так с карьерой Аршавина
2025.12.12 12:43
4
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса»
2025.12.11 20:06
2
Тимощук вспомнил, как рубился с Гаттузо и Семаком: «Просто искры летели»
2025.11.18 22:10
Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии
2025.11.17 10:59
5
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
2025.11.14 14:12
Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо
2025.10.14 16:27
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем
2025.10.07 23:47
Гаттузо пошутил о назначении Каннаваро в сборную Узбекистана
2025.10.07 16:53
1
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
2025.09.09 10:48
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
2025.09.09 01:35
2
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
2025.09.06 11:15
9
Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии
2025.06.20 21:56
2
Стало известно, почему ЦСКА отказался от кандидатуры Гаттузо
2025.06.20 18:33
1
Гаттузо прокомментировал назначение в сборную Италии
2025.06.19 14:14
Утвержден новый главный тренер сборной Италии
2025.06.15 17:11
4
Стало известно, кто возглавит сборную Италии вместо Спаллетти
2025.06.13 22:35
1
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
Фото
Гаттузо избавился от бороды после 20 лет ношения
2024.12.11 21:34
Фото
36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо
2024.07.21 13:40
2
Клуб Гаттузо рассчитывает подписать 36-летнего Ракитича
2024.06.30 12:34
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