Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что его команда сыграет с Израилем в 8-м туре европейского отбора ЧМ-2026.

Болельщики собираются бойкотировать матч.

Футболистов итальянской сборной тоже призвали не выходить на поле.

Встреча запланирована на 14 октября.

«Знаю, что обстановка будет неспокойной. Возле стадиона ожидаются тысячи человек [протестующих].

Но нам придется провести этот матч. Если мы этого не сделаем, то будет техническое поражение 0:3.

Мне грустно видеть то, что происходит с невинными и детьми. Это разбивает сердце», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.