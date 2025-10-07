Введите ваш ник на сайте
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем

Вчера, 23:47
1

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что его команда сыграет с Израилем в 8-м туре европейского отбора ЧМ-2026.

  • Болельщики собираются бойкотировать матч.
  • Футболистов итальянской сборной тоже призвали не выходить на поле.
  • Встреча запланирована на 14 октября.

«Знаю, что обстановка будет неспокойной. Возле стадиона ожидаются тысячи человек [протестующих].

Но нам придется провести этот матч. Если мы этого не сделаем, то будет техническое поражение 0:3.

Мне грустно видеть то, что происходит с невинными и детьми. Это разбивает сердце», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.

Источник: ESPN
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Италия Гаттузо Дженнаро
Комментарии (1)
send.ipi-sms
1759871100
Гаттузо на пресс конференции вспомнил бы что ровно два года назад террористы Хамас убили около 1200 человек и захватили 251 заложника.
Главные новости
Экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», Карпин ответил министру, Коште грозит тюрьма из-за России и другие новости
01:19
Игнашевич прокомментировал слухи о назначении в «Оренбург»
00:48
ФотоБубнов поставил оценки ЦСКА и «Спартаку» за воскресное дерби
00:24
Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
00:12
ФотоГенич показал подарок от «Спартака»
Вчера, 23:59
1
Игнашевич наотрез отказался тренировать «Спартак»
Вчера, 23:35
2
Карпин отреагировал на пародию Талалаева
Вчера, 23:11
3
Смолов объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича
Вчера, 22:56
2
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
Вчера, 22:34
3
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
Вчера, 22:22
Вчера, 23:47
1
Колосков отреагировал на решение ФИФА по Израилю
4 октября
1
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
3 октября
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
1 октября
8
Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля
1 октября
1
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа
30 сентября
3
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
29 сентября
22
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
28 сентября
4
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля
26 сентября
1
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
25 сентября
15
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
25 сентября
4
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
25 сентября
10
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
25 сентября
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
24 сентября
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд
24 сентября
4
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
24 сентября
28
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
23 сентября
17
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
10 сентября
1
