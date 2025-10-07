Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что его команда сыграет с Израилем в 8-м туре европейского отбора ЧМ-2026.
- Болельщики собираются бойкотировать матч.
- Футболистов итальянской сборной тоже призвали не выходить на поле.
- Встреча запланирована на 14 октября.
«Знаю, что обстановка будет неспокойной. Возле стадиона ожидаются тысячи человек [протестующих].
Но нам придется провести этот матч. Если мы этого не сделаем, то будет техническое поражение 0:3.
Мне грустно видеть то, что происходит с невинными и детьми. Это разбивает сердце», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.
Источник: ESPN