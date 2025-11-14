Тренер сборной Италии выразил недовольство болельщиками команды

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал недовольство фанатов национальной команды игрой против Молдовы (2:0).

«Что значит «это была не лучшая игра Италии»? Я видел, как ребята доминировали в матче, а Молдова ни разу не пробила в створ.

Если вы ожидали счет 1:11, как у Молдовы против Норвегии, то это не моя проблема. Легких матчей не бывает.

Мне не понравилось, что я слышал сегодня от трибун, призывавших нас к работе. Сейчас нам нужно сохранять единство, команда делает то, что должна. Приехать издалека и слышать, как более 500 болельщиков оскорбляют игроков, – я не могу этого принять.

Ничего страшного, сложно выпускать 11 новых футболистов с начала игры. Я чувствовал, что с таким количеством изменений мы можем даже проиграть сегодня, но я снимаю перед ними шляпу, они сыграли лучше, чем я ожидал», – сказал Гаттузо.