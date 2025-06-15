Утвержден новый главный тренер сборной Италии

Федерация итальянского футбола сообщила, что новым главным тренером национальной команды станет Дженнаро Гаттузо. 47-летний специалист официально будет представлен в этой должности в Риме 19 июня.
«Гаттузо – символ итальянского футбола. Синяя майка для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими задачами национальной сборной.
Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов. Он согласен с проектом федерации по общему развитию нашего футбола, в котором сборная играет стратегическую центральную роль», – сказал президент федерации Габриэле Гравина.
- Гаттузо сменил на посту главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти.
- Италия набрала 3 очка в 2 матчах европейского отбора на ЧМ-2026 в группе I.
- Гаттузо ранее возглавлял несколько клубов, в том числе «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель».
- Его последним местом работы был «Хайдук» из Сплита, который итальянский специалист покинул по окончании сезона-2024/25.