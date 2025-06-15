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Утвержден новый главный тренер сборной Италии

Вчера, 17:11
5

Федерация итальянского футбола сообщила, что новым главным тренером национальной команды станет Дженнаро Гаттузо. 47-летний специалист официально будет представлен в этой должности в Риме 19 июня.

«Гаттузо – символ итальянского футбола. Синяя майка для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь основополагающее значение, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими задачами национальной сборной.

Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял этот вызов. Он согласен с проектом федерации по общему развитию нашего футбола, в котором сборная играет стратегическую центральную роль», – сказал президент федерации Габриэле Гравина.

  • Гаттузо сменил на посту главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти.
  • Италия набрала 3 очка в 2 матчах европейского отбора на ЧМ-2026 в группе I.
  • Гаттузо ранее возглавлял несколько клубов, в том числе «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель».
  • Его последним местом работы был «Хайдук» из Сплита, который итальянский специалист покинул по окончании сезона-2024/25.

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Источник: официальный сайт Федерации итальянского футбола
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Спаллетти Лучано Гаттузо Дженнаро
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Комментарии (5)
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В "Спартаке" играют прост
1749997129
Нет больше Италии... пропали
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Garrincha58
1749999947
смысла не вижу очередной провал
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FCSpartakM
1750003120
У Италии такой состав сейчас, что им нужен сильный тренер. А Гаттузо очередной хороший в прошлом игрок, но слабый тренер
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mihail200606
1750012058
Скорее всего, ничего хорошего не будет.. как тренер пока сырой..
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zigbert
1750013903
Особых достижений у Гаттузо пока нет. Не ту сборную сейчас тренирует Анчелотти.
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