Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович проанализировал поведение главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я могу понять эмоциональность Станковича. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Каждый по-разному показывает свои эмоции: кто-то может себя контролировать, кто-то – не успевает совладать. Это стиль Станковича, но я уверен, что он сам не хочет каждый раз получать желтые или красные карточки.

Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Но я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведет себя на скамейке – орет он или спокоен. Станкович – как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же все время прыгает на бровке. И команда, в которую он пойдет работать, не может ждать, чтобы он сидел и молчал.

Конечно, отсутствие Станковича на скамейке – это нехорошо. Команда всегда хочет, чтобы тренер был рядом, а его отсутствие точно не помогает. Особенно во время перерыва в матче – там главный тренер, его слова и эмоции очень нужны. Да, есть ассистент, но это совершенно разные вещи.

Уверен, Станкович тоже хотел бы всегда быть рядом с командой «Спартака», и, конечно, нынешняя ситуация далека от идеала», – сказал Станкович.