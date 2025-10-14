Введите ваш ник на сайте
Слишкович выделил общее между Станковичем и Гаттузо

Сегодня, 16:27

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович проанализировал поведение главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я могу понять эмоциональность Станковича. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Каждый по-разному показывает свои эмоции: кто-то может себя контролировать, кто-то – не успевает совладать. Это стиль Станковича, но я уверен, что он сам не хочет каждый раз получать желтые или красные карточки.

Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Но я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведет себя на скамейке – орет он или спокоен. Станкович – как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же все время прыгает на бровке. И команда, в которую он пойдет работать, не может ждать, чтобы он сидел и молчал.

Конечно, отсутствие Станковича на скамейке – это нехорошо. Команда всегда хочет, чтобы тренер был рядом, а его отсутствие точно не помогает. Особенно во время перерыва в матче – там главный тренер, его слова и эмоции очень нужны. Да, есть ассистент, но это совершенно разные вещи.

Уверен, Станкович тоже хотел бы всегда быть рядом с командой «Спартака», и, конечно, нынешняя ситуация далека от идеала», – сказал Станкович.

  • Станковича на этой неделе могут уволить.
  • «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 6 очков.
  • Гаттузо тренирует сборную Италии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Италия Спартак Гаттузо Дженнаро Станкович Деян Слишкович Владимир
