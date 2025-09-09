Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере

Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере

Сегодня, 10:48

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от победы над Израилем (5:4) в гостевом матче отбора ЧМ-2026.

«Сегодня было просто убийство. Это самый безумный матч, в котором я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, нам нужно становиться лучше.

Мы были слишком авантюрны, постоянно переходили в атаку – именно этого и ждал Израиль, они каждый раз нас наказывали на контратаках. Мы могли бы сыграть глубже в обороне, когда вели в счeте.

Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но каждый раз, когда мы атаковали, мы создавали им проблемы. Мы были не очень остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

Мы сумасшедша команда – слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это понимают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на сравнения, но нам нужно научиться быть самобытной командой.

Парин заслуживают похвалы за то, что они отвечали после каждой оплеухи от соперника. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать так легко.

Это не критика в адрес наших игроков. Мне и моему штабу нужно улучшить игру как можно скорее. Эта команда, которая не может быть ненадeжной», – сказал Гаттузо в эфире RAI Sport и Sky Sport Italia.

Еще по теме:
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?» 2
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией 12
Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Израиль Гаттузо Дженнаро
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
13:44
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Все новости
Все новости
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
10:48
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
10:30
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
01:35
2
ВидеоРоссийский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване
01:11
2
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
Вчера, 23:43
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
Вчера, 07:54
5
ВидеоТренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
Вчера, 00:11
14
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
7 сентября
2
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
7 сентября
ФотоСборная Германии проводила Хуммельса из футбола
7 сентября
1
У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
7 сентября
1
ФотоРоналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол
7 сентября
3
Россиянам, желающим посетить ЧМ-2026, для получения визы придется покинуть страну
7 сентября
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
7 сентября
Роналду опередил Месси по важному показателю
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
7 сентября
Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру
6 сентября
Роналду остался 1 гол до нового рекорда
6 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль
6 сентября
6
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K
6 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию
6 сентября
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
6 сентября
12
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
6 сентября
6
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября
Только один игрок забил за сборную Франции больше голов, чем Мбаппе
5 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
5 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 