Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от победы над Израилем (5:4) в гостевом матче отбора ЧМ-2026.

«Сегодня было просто убийство. Это самый безумный матч, в котором я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, нам нужно становиться лучше.

Мы были слишком авантюрны, постоянно переходили в атаку – именно этого и ждал Израиль, они каждый раз нас наказывали на контратаках. Мы могли бы сыграть глубже в обороне, когда вели в счeте.

Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но каждый раз, когда мы атаковали, мы создавали им проблемы. Мы были не очень остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

Мы сумасшедша команда – слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это понимают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на сравнения, но нам нужно научиться быть самобытной командой.

Парин заслуживают похвалы за то, что они отвечали после каждой оплеухи от соперника. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать так легко.

Это не критика в адрес наших игроков. Мне и моему штабу нужно улучшить игру как можно скорее. Эта команда, которая не может быть ненадeжной», – сказал Гаттузо в эфире RAI Sport и Sky Sport Italia.