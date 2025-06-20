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Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии

Сегодня, 21:56

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью мог возглавить сборную Италии.

Adidas был готов покрыть часть зарплаты португальца. Компания сотрудничает с обеими сторонами.

Назначение Моуринью заблокировал глава делегации итальянской сборной Джанлуиджи Буффон.

Экс-вратарь посчитал, что сейчас национальной команде больше нужна «итальянская легенда». В итоге на тренерский пост пригласили Дженнаро Гаттузо.

Ранее Буффон не дал вернуться в сборную Италии Роберто Манчини, пригрозив уходом в случае его назначения.

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Источник: Daily Mail
Италия. Серия А Турция. Суперлига Италия Фенербахче Буффон Джанлуиджи Моуринью Жозе Манчини Роберто Гаттузо Дженнаро
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