Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью мог возглавить сборную Италии.

Adidas был готов покрыть часть зарплаты португальца. Компания сотрудничает с обеими сторонами.

Назначение Моуринью заблокировал глава делегации итальянской сборной Джанлуиджи Буффон.

Экс-вратарь посчитал, что сейчас национальной команде больше нужна «итальянская легенда». В итоге на тренерский пост пригласили Дженнаро Гаттузо.

Ранее Буффон не дал вернуться в сборную Италии Роберто Манчини, пригрозив уходом в случае его назначения.