Буффон заблокировал назначение Моуринью в сборную Италии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью мог возглавить сборную Италии.
Adidas был готов покрыть часть зарплаты португальца. Компания сотрудничает с обеими сторонами.
Назначение Моуринью заблокировал глава делегации итальянской сборной Джанлуиджи Буффон.
Экс-вратарь посчитал, что сейчас национальной команде больше нужна «итальянская легенда». В итоге на тренерский пост пригласили Дженнаро Гаттузо.
Ранее Буффон не дал вернуться в сборную Италии Роберто Манчини, пригрозив уходом в случае его назначения.
Источник: Daily Mail