«Краснодар» разгромил ХИК. «Рубин» увозит из Македонии ничью. Дайджест событий дня

<p><em>Президент «Наполи» собирается идти в суд. Гаттузо возглавил «Пизу». На Кокорина появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Де Лаурентис: «Подам в суд на агента Мертенса, если будет распространять слухи»</strong></span></p> <p>Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Дрисом Мертенсом. Де Лаурентис пригрозил подать в суд на агента игрока за распространение слухов, связанных с переходом бельгийца в "Интер".</p> <p>"Мы продаeм только тех, кого планировали изначально. В атаке никаких продаж не будет. Мы готовы расстаться с Джонатаном Де Гузманом и Камило Суньигой. Что касается "Интера", то я говорил с их генеральным директором Марко Фассоне. Он отрицает то, что клуб связывался с агентом Мертенса", - сказал Де Лаурентиса.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Брессан: «Аланию» нельзя было спасти»</strong></span></p> <p>Белорусский полузащитник Ренан Брессан рассказал о своем пребывании в составе "Алании" и игрой под руководством Валерия Газзаева.</p> <p>"Нагрузки у Газзаева были очень серьезные, но после Юревича мне уже ничего не страшно. Мы все время шли внизу таблицы, Газзаев часто кричал в раздевалке, пытался нас мотивировать. Газзаев сам из Владикавказа, очень любит этот город, он очень переживал за команду. Газзаев старался найти деньги для клуба, но если и он, у которого даже с президентом хорошие отношения, не смог ничего сделать, значит ситуация была настолько тяжелая, что команду нельзя было спасти. Там были такие прекрасные болельщики – жаль, что мы вылетели.</p> <p>Я подписал контракт с "Аланией" 15 декабря, поехал в отпуск домой. Вернулся 15 января, а первую зарплату получил только в апреле – вернее, сразу две зарплаты. Я спрашивал у Неко и Руднеи – до моего прихода и зарплаты, и премиальные всегда выплачивали вовремя, а потом у нас постоянно были задержки. Платили где-то раз в три месяца. После вылета в ФНЛ задерживали и на четыре месяца, но платили хорошие премиальные – на жизнь хватало: город-то маленький, тратить не на что. Проснулись, покушали, потренировались и домой.</p> <p>Говорили, что подписали контракт с "РусГидро", а те решили отказаться от обязательств и не давать деньги из-за того, что мы не выигрывали. Футболисты постоянно нервничали из-за этой неопределенности с деньгами. Трудно в такой ситуации играть – вот поэтому вы и видите, где сейчас "Алания", - рассказал Брессан.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вчера в центре Львова были избиты фанаты «Легии»</strong></span></p> <p>Вчера около 20:50 в центре Львова были побиты фанаты польской "Легии", следовавшие в Киев на матч Лиги Европы между "Легией" и "Зарей". Портал Zaxid.net cообщает, что польские ультрас плохо отзывались о Львове и его жителях. Напомним, что подобный инцидент был вчера и в Киеве также произошла драка между ультрас "Динамо" и "Легии".</p> <p>22 октября 2014 года во время встречи Лиги Европы между харьковским "Металлистом" и варшавскою "Легией" в Киеве польские болельщики вывесили на стадионе "Динамо" провокационный банер, суть которого сводилась к тому , что Львов является польским городом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Педро перешел в «Челси»</strong></span></p> <p>Лондонский "Челси" официально объявил о покупке нападающего "Барселоны" Педро. Сумма трансфера испанца составила 33 миллиона евро, из которых 3 миллиона каталонцы получат в качестве бонусов.</p> <p>Педро выступал за "Барселону" с сезона 2007/08, выиграв за это время 20 трофеев. Также в его коллекции титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в составе сборной Испании.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440102117_Гаттузо.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гаттузо стал главным тренером «Пизы»</strong></span></p> <p>Как сообщает официальный сайт итальянского клуба "Пиза", бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо был назначен его главным тренером. На данный момент клуб выступает в третьем по рангу дивизионе.</p> <p>Предыдущие клубы в тренерской карьере Гаттузо – швейцарский "Сьон", "Палермо" и греческий ОФИ. Напомним, с "Миланом" Гаттузо дважды выигрывал чемпионат Италии и дважды – Лигу Чемпионов. В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сарсания: «Кокориным интересуется ПСЖ»</strong></span></p> <p>Бывший спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин находится на карандаше у парижского "ПСЖ".</p> <p>"От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что "Манчестер Юнайтед" действительно заинтересован в приобретении Кокорина. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, "ПСЖ". Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. Если будет предложение, которое устроит "Динамо", расставание вполне реально", – сказал он.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК</strong></span></p> <p>В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Краснодар" крупно обыграл ХИК.</p> <p>Начало разгрому было положено на восьмой минуте, когда Ояла срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Уже через две минуты гостей из Финляндии постигло новое несчастье, на этот раз – в виде пенальти. Мамаев уверено пробил с точки – 2:0 уже к десятой минуте. Вскоре ударную двухминутку выдал сам ХИК: на 16-ой минуте Зенели не сумел реализовать пенальти, а на 18-ой Баах отыграл один мяч после подачи углового.</p> <p>В начале второго тайма судья назначил третий одиннадцатиметровый – снова в ворота ХИКа. Его реализовал Смолов – 3:1. На 61-ой минуте краснодарцы разыграли блестящую комбинацию, завершил которую точный удар Вандерсона. Через три минуты очередной мяч в сетку ворот ХИКа направил Газинский, поставив точку в матче – 5:1.</p> <p><strong>Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>"Краснодар" (Россия) – ХИК (Финляндия) 5:1 (2:1)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/84577" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>"Краснодар":</strong> Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Ари, 58), Быстров (Вандерсон, 58), Смолов (Торбинский, 74).</p> <p><strong>ХИК:</strong> Эрдунд, Хейккинен, Ояла, Баах (Хейкилля, 60), Менди (Малоло, 84), Шуллер, Мусси, Танака (Колехмайнен, 22), Зенели, Пейпонен, Яллоу.</p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ояла (в свои ворота), 8; 2:0 – Мамаев (с пенальти), 10; 2:1 – Баах, 18; 3:1 – Смолов (с пенальти), 57; 4:1 – Вандерсон, 61; 5:1 – Газинский, 64.</p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Быстров, 43; Пейпонен, 56; Яллоу, 56; Мусси, 56.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью</strong></span></p> <p>В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казанский "Рубин" сыграл вничью с македонскими "Работничками". Единственный гол казанцев в этой бедной на опасные моменты встрече забил на 67-ой минуте Гекдениз Карадениз. Избежать поражения хозяевам удалось благодаря голу Ристевски на 84-ой минуте.</p> <p><strong>Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>"Работнички" (Македония) – "Рубин" (Россия) 1:1 (0:0) </strong></span><a class="rss-yandex" href="https:///online/84550" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>"Работнички":</strong> Божиновски (Шишковски, 90+4), Ристевски, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Маркоски, Петрович, Йовановски (Ристовски, 69), Вуйчич, Алтипармаковски, Чума (Найдовски, 85).</p> <p><strong>"Рубин":</strong> Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Кузьмин, Камболов, Карадениз (Батов, 71), Благо, Оздоев, Эдуардо (Кисляк, 81), Билялетдинов (Портнягин, 58), Канунников.</p> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Карадениз, 67; 1:1 - Ристевски, 84.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Петрович, 21; Камболов, 29; Чума, 37; Кузьмин, 48; Петрович, 53; Батов, 76.</p> <p><strong>Удаления: </strong>Петрович, 53. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439660" target="_blank">«Работнички», ХИК: что нужно знать о соперниках «Рубина» и «Краснодара»</a></p>