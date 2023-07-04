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    Дочь Это’О требует посадить отца в тюрьму на год

    Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О может попасть в тюрьму.

    В феврале 2022 года экс-игрок «Анжи» признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Суд обязал Это'О выплачивать Ньевес алименты в размере 1400 евро в месяц.

    По информации Sport.es, камерунец не платил алименты пять лет и задолжал 90 тысяч евро. Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить своего отца к году тюремного заключения.

    Дело о невыплате алиментов Это'О рассмотрит суд в Мадриде.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20804

      Cleaner 2 часа назад

      Признал дочерью - плати. Тем более, что для Этоо это СОВСЕМ не деньги...

      0
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      Рейтинг: +15364

      Алексей З 3 часа назад

      Лишь бы чем заполнить ленту, ну кого интересуют семейные вопросы бывших футболистов ?

      0
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      Рейтинг: +5026

      fakeid 3 часа назад

      зулус отсидится в тарасофке, как уже заведено.

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      Рейтинг: +924

      k611 > fakeid 1 час назад

      В России он за Анжи играл

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