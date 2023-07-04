Дочь Это’О требует посадить отца в тюрьму на год

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О может попасть в тюрьму.

В феврале 2022 года экс-игрок «Анжи» признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Суд обязал Это'О выплачивать Ньевес алименты в размере 1400 евро в месяц.

По информации Sport.es, камерунец не платил алименты пять лет и задолжал 90 тысяч евро. Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить своего отца к году тюремного заключения.

Дело о невыплате алиментов Это'О рассмотрит суд в Мадриде.