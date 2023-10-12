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    Это’О прилетел в Москву на матч Россия – Камерун

    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил о прибытии Самуэля Это'О в Москву.

    Бывший нападающий «Анжи» все-таки смог прилететь в российскую столицу, несмотря на занятость.

    «Господин Это’О уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом.

    Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна», – сказал Джунан.

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    Источник: Sport24

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