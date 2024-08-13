Автомобиль, на котором Это'О ездил в «Анжи», выставлен на продажу за 99 миллионов рублей

Maybach 57S Самюэля Это′О выставлен на продажу. Камерунский футболист ездил на нем, когда выступал за «Анжи». Цена – 99 миллионов рублей.

«Один из самых редких «Майбах», всего было построено 8, данный авто имеет номер 008. Цена рассчитана под ключ с оплатой таможенных платежей в РФ до Москвы в закрытом автовозе», – сказано в объявлении.

Среди характерных особенностей машины – салон, отделанный белой кожей, декоративные вставки из карбона, премиальная аудиосистема Bose, два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.