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  • Автомобиль, на котором Это'О ездил в «Анжи», выставлен на продажу за 99 миллионов рублей

Автомобиль, на котором Это'О ездил в «Анжи», выставлен на продажу за 99 миллионов рублей

13 августа 2024, 02:33
4

Maybach 57S Самюэля Это′О выставлен на продажу. Камерунский футболист ездил на нем, когда выступал за «Анжи». Цена – 99 миллионов рублей.

«Один из самых редких «Майбах», всего было построено 8, данный авто имеет номер 008. Цена рассчитана под ключ с оплатой таможенных платежей в РФ до Москвы в закрытом автовозе», – сказано в объявлении.

Среди характерных особенностей машины – салон, отделанный белой кожей, декоративные вставки из карбона, премиальная аудиосистема Bose, два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.

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Источник: «Авто.ру»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (4)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1723516445
Беру не глядя,заверните
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Fialet
1723533549
Подавились бы эти богатеи.
Ответить
Cleaner
1723539859
Её еще не разбили в Махачкале??? Удивительно!!!...)))
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subbotaspartak
1723546266
Это? ООООО!
Ответить
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