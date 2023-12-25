Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов подтвердил наличие разногласий между Самуэлем Это'О и Роберто Карлосом в период выступлений за махачкалинский клуб.

– Что в «Анжи» вас поразило больше всего?

– Когда владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу игрушечный «Бугатти», в котором были ключи от настоящего.

Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда футбола.

– «Игорь Денисов говорил много неприятного о чернокожих футболистах «Анжи». Расшифруйте вашу цитату, пожалуйста.

– Денисов – футболист с характером. После одного из матчей он поругался с Буссуфа или Диарра, и в команде начался конфликт: стал разваливаться коллектив, который очень важен в футболе.

Вскоре ушел Гус Хиддинк, нам сообщили о смене вектора развития, и что все желающие могут покинуть клуб.

Хиддинк был авторитетом, но почти все в команде решал Самуэль Это’О. Он хотел выигрывать, забивать, делал много хорошего для клуба. Например, собирал с футболистов премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.

Также Это’О убрал из команды Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». Отстранение бразильского защитника пошло на пользу: при всем уважении, ему было под 40, и он уже был не тот.

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