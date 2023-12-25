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    • Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»

    Ахмедов рассказал, за что Это'О убрал Роберто Карлоса из «Анжи»

    Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов подтвердил наличие разногласий между Самуэлем Это'О и Роберто Карлосом в период выступлений за махачкалинский клуб.

    – Что в «Анжи» вас поразило больше всего?

    – Когда владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу игрушечный «Бугатти», в котором были ключи от настоящего.

    Карлос – очень простой, позитивный человек. Никогда бы не подумал, что он легенда футбола.

    – «Игорь Денисов говорил много неприятного о чернокожих футболистах «Анжи». Расшифруйте вашу цитату, пожалуйста.

    – Денисов – футболист с характером. После одного из матчей он поругался с Буссуфа или Диарра, и в команде начался конфликт: стал разваливаться коллектив, который очень важен в футболе.

    Вскоре ушел Гус Хиддинк, нам сообщили о смене вектора развития, и что все желающие могут покинуть клуб.

    Хиддинк был авторитетом, но почти все в команде решал Самуэль Это’О. Он хотел выигрывать, забивать, делал много хорошего для клуба. Например, собирал с футболистов премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.

    Также Это’О убрал из команды Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». Отстранение бразильского защитника пошло на пользу: при всем уважении, ему было под 40, и он уже был не тот.

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    Источник: Setanta Sports

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