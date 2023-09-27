Это'О посетит матч сборной России

Бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч сборных России и Камеруна. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан.

«Самюэль Это’О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не так ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», – сказал Джунан.