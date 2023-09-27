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    Это'О посетит матч сборной России

    Бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О посетит товарищеский матч сборных России и Камеруна. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан.

    «Самюэль Это’О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не так ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», – сказал Джунан.

    • Это'О занимает должность президента Федерации футбола Камеруна с 2021 года.
    • Он играл в «Анжи» с 2011 по 2013 год.

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    Источник: Sport24

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