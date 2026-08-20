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  • Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА

Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА

20 августа, 12:29
2

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов верит, что команда может взойти на первое место в рейтинге ФИФА.

Об этом он заявил на ютуб-канале Виталия Бородина.

– Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. Как вывести Россию на первое место?

– Это сложно, но возможно. Длительный процесс. Нужно заниматься молодeжью. Сейчас в клубах есть много коррупционных вещей. В плане: возьмите моего игрока и получите деньги. Об этом писали в новостях, и уверен, что такое присутствует.

Например, просят, чтобы взяли игрока на просмотр. А потом говорят: «Пусть он играет, потому что папе так захотелось». Папа болеет за какую-то команду, поэтому хочет, чтобы сын был в ней. А сын вообще не хочет играть в футбол. Но он платит деньги, чтобы сын числился. Не понимаю зачем. По факту он занимает чьe-то место, талантливого парня, который сидит в регионе.

Мне часто приходят запросы: «Дима, помоги организовать просмотр парню». Я отвечаю: «Помогу. Но просить, чтобы за счeт моего авторитета его оставили, – такого не будет. Есть тренер. Если он скажет, что игрок слабый, то я извиняюсь. Таких много моментов. И это надо убирать.

В регионах очень много пацанов. У нас страна какая! Нужны правильные функционеры, система. Нужны люди, единомышленники, которые будут этим заниматься. Должны быть структуры, которые будут отслеживать, как в регионах проходит процесс тренировок, а не просто дать им мяч и пусть играют. Так меня начинали тренировать. Но тогда и не было таких возможностей, которые есть сейчас.

  • Дмитрий больше всего матчей в карьере провел за «Локомотив».
  • С командой он брал чемпионство в 2018 году.
  • За сборную России Тарасов провел восемь матчей, забил гол.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (2)
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Цугундeр
1787221663
) "Мне часто приходят запросы: «Дима, (ты футболку- то меняешь иногда)?"" Но все они от Бузовой или из офиса президента...)
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TOMSON
1787223072
Комментарий удален пользователем
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