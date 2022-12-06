Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О ударил болельщика ногой по лицу после матча 1/8 финала ЧМ‑2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

На выходе со стадиона у президента Камерунской футбольной ассоциации случился конфликт с болельщиком, который снимал его на камеру.

В какой‑то момент 41‑летний камерунец нанес мужчине удар ногой по лицу. После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

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