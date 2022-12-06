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    Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О ударил болельщика ногой по лицу после матча 1/8 финала ЧМ‑2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

    На выходе со стадиона у президента Камерунской футбольной ассоциации случился конфликт с болельщиком, который снимал его на камеру.

    В какой‑то момент 41‑летний камерунец нанес мужчине удар ногой по лицу. После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

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    Источник: La Opinion

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1626

      Benifacto 4 минуты назад

      шел нормально на веселе, тут пахнет провокацией....походу журналист получит за дело...

      1
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      Рейтинг: +1524

      Эном айс 14 минут назад

      "— И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты. — Дети гор!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1133

      inzek 14 минут назад

      насмотрятся, блин, всяких родригао...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10936

      alp > inzek 2 минуты назад

      Родригао по жопе бил, а этот по морде..

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