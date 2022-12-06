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    Это’О извинился за избиение болельщика после матча ЧМ-2022

    Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О извинился за инцидент, который случился после матча 1/8 финала ЧМ‑2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

    • Камерунец агрессивно отреагировал на провокационный вопрос.
    • Это'О нанес мужчине удар ногой по лицу.
    • После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

    «Я бы хотел извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал в таком духе, который мне не свойственен. Я прошу прощения у публики за этот несчастный инцидент.

    Я продолжу противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских фанатов. После матча Камерун – Алжир я стал мишенью для оскорблений и обвинений в махинациях с моим участием. Камерунские болельщики подвергались преследованием со стороны алжирцев по той же причине.

    Я призываю алжирские власти и Алжирскую футбольную федерацию принять меры с целью положить конец нездоровой атмосфере», – написал Это'О в соцсетях.

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    Источник: «Чемпионат»

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