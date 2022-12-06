Это’О извинился за избиение болельщика после матча ЧМ-2022

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О извинился за инцидент, который случился после матча 1/8 финала ЧМ‑2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

Камерунец агрессивно отреагировал на провокационный вопрос.

Это'О нанес мужчине удар ногой по лицу.

После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

«Я бы хотел извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал в таком духе, который мне не свойственен. Я прошу прощения у публики за этот несчастный инцидент.

Я продолжу противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских фанатов. После матча Камерун – Алжир я стал мишенью для оскорблений и обвинений в махинациях с моим участием. Камерунские болельщики подвергались преследованием со стороны алжирцев по той же причине.

Я призываю алжирские власти и Алжирскую футбольную федерацию принять меры с целью положить конец нездоровой атмосфере», – написал Это'О в соцсетях.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира