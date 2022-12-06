Болельщик, которого избил Это’О, назвал причину конфликта с экс-игроком «Анжи»

Стала известна причина конфликта, который возник между экс-футболистом «Анжи» и «Барселоны» Самуэлем Это'О и болельщиком после матча ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

41‑летний камерунец нанес мужчине удар ногой по лицу.

После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

«Я получил от Сэмуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме (африканские СМИ обвиняли Это'О в подкупе арбитра – прим. «Бомбардира»). И клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений – меня избили.

Тема Гассаме беспокоит многих. Это’О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», – написал алжирский болельщик в своих соцсетях.

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