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    Болельщик, которого избил Это’О, назвал причину конфликта с экс-игроком «Анжи»

    Стала известна причина конфликта, который возник между экс-футболистом «Анжи» и «Барселоны» Самуэлем Это'О и болельщиком после матча ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея (4:1).

    • 41‑летний камерунец нанес мужчине удар ногой по лицу.
    • После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

    «Я получил от Сэмуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме (африканские СМИ обвиняли Это'О в подкупе арбитра – прим. «Бомбардира»). И клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений – меня избили.

    Тема Гассаме беспокоит многих. Это’О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», – написал алжирский болельщик в своих соцсетях.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +211

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Если я правильно понял автора, если бы не "Анжи" мир не узнал бы Это*О
      Барсу никто не знает.

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      Рейтинг: +26640

      slavutiq70 > Марк Аврелий! 59 минут назад

      Какая такая Барса ??? Анжи знаю ,Барсу нет не слышал ,,,

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