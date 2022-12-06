Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Болельщик, которого избил Это’О, обратился в полицию Катара

    Алжирский болельщик сообщил об обращении в полицию в связи с нападением на него Самуэля Это’О.

    Инцидент произошел в Катаре, где проходит ЧМ-2022. Камерунец агрессивно отреагировал на провокационный вопрос.

    «Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон.

    Всe, что я рассказал, – это самые мелкие детали. Всe остальное полиция проверяет по видео», – написал алжирец в соцсетях.

    • Это'О нанес мужчине удар ногой по лицу.
    • После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня

    Новости сборной Камеруна по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Болельщик, которого избил Это’О, назвал причину конфликта с экс-игроком «Анжи» 6
    Это'О ударил болельщика ногой по лицу после матча ЧМ-2022 7
    Это'О: «Думаю, в финале ЧМ-2022 Камерун обыграет Марокко» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +218

      гууд 4 минуты назад

      Надеюсь это "красаве" он лещей надавал!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11