Болельщик, которого избил Это’О, обратился в полицию Катара

Алжирский болельщик сообщил об обращении в полицию в связи с нападением на него Самуэля Это’О.

Инцидент произошел в Катаре, где проходит ЧМ-2022. Камерунец агрессивно отреагировал на провокационный вопрос.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон.

Всe, что я рассказал, – это самые мелкие детали. Всe остальное полиция проверяет по видео», – написал алжирец в соцсетях.

Это'О нанес мужчине удар ногой по лицу.

После этого он покинул место инцидента в сопровождении службы безопасности.

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